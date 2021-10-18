После стрельбы в школе под Пермью возбуждено сразу два уголовных дела. А директора хотят наградить

Сразу два уголовных дела возбудил Следственный комитет по Пермскому краю после стрельбы в школе посёлка Сарс, которую устроил 12-летний ученик. Дела возбуждены по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в региональном СК 18 октября.



«Фонтанка» писала, что ЧП со стрельбой в школе под Пермью произошло утром в понедельник. Шестиклассник принёс с собой в учебное учреждение огнестрельное оружие, из которого в присутствии других учеников сделал два выстрела в потолок и дверь. По уточнённым данным, осколками от разбитого стекла был легко ранен 11-летний школьник. Сам стрелявший объяснил свои действия травлей со стороны одноклассников. Его обезоружила и убедила сдаться полиции директор школы. Пермские власти намерены её наградить.

