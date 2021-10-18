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После стрельбы в школе под Пермью возбуждено сразу два уголовных дела. А директора хотят наградить

Следствие даст оценку качеству охраны в школе под Пермью, где подросток устроил стрельбу из ружья

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Сразу два уголовных дела возбудил Следственный комитет по Пермскому краю после стрельбы в школе посёлка Сарс, которую устроил 12-летний ученик. Дела возбуждены по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в региональном СК 18 октября.

«Фонтанка» писала, что ЧП со стрельбой в школе под Пермью произошло утром в понедельник. Шестиклассник принёс с собой в учебное учреждение огнестрельное оружие, из которого в присутствии других учеников сделал два выстрела в потолок и дверь. По уточнённым данным, осколками от разбитого стекла был легко ранен 11-летний школьник. Сам стрелявший объяснил свои действия травлей со стороны одноклассников. Его обезоружила и убедила сдаться полиции директор школы. Пермские власти намерены её наградить.

В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства, при которых подросток получил доступ к оружию. Также исследуются вопросы качества охраны образовательного учреждения, будет дана оценка действиям или бездействию ответственных должностных лиц, уточнили в СК.

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Комментарии (2)

Ulaaaa
Там еще уголовка за небрежное хранение оружия повлекшее его кражу и совершение преступления с ним , подготовка к преступлению , попытка убийства 2 и более лиц . Малолетку в тюрьму на 25 лет.
А всех родителей детей мужского пола надо лишить права на любое оружие , при совместном проживании с детьми , вплоть до достижения данными детьми возраста разрешения получения лицензий на собственное оружие.
265863469
Так директора награждать или привлекать по статье хотят ? Может СК и прокуратуре хватит палки срубать ? Конечно, обвинить администрацию школы легко, а вот доказать вину родителей, не отправивших ребенка к неврологу, а то и в спец школу -трудно вот и страдают педагоги. Им дай бог по учебному процессу отчеты и планы успеть написать, а их хотят заставить еще и няньками быть.
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