Хинштейн: у отца пермского стрелка изъяли четыре ружья

У отца шестиклассника, который 18 октября открыл стрельбу в школе под Пермью, было четыре охотничьих ружья. Об этом в Telegram-канале написал глава комитета по информполитике Госдумы Александр Хинштейн, уточнив, что оружие изъяли и передали в полицию.



«Помимо «Сайги» на него также было зарегистрировано ещё 3 охотничьих ружья: «CZ 455», «ИЖ 18Е», «МЦ-21–12». Вопрос о лишении его лицензии будет решён в ближайшее время», — заявил он.

Утром в понедельник 12-летний ученик школы в Пермском крае принёс с собой в учебное учреждение огнестрельное оружие, из которого в присутствии других учеников сделал два выстрела в потолок и дверь. По уточнённым данным, осколками от разбитого стекла был легко ранен 11-летний школьник. Сам стрелявший объяснил свои действия травлей со стороны одноклассников. Его обезоружила и убедила сдаться полиции директор школы. Пермские власти намерены её наградить.