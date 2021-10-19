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Всемирный день балета показывает закулисную жизнь театров мира. В эфире — Мариинский

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Театры мира 19 октября проводят онлайн-праздник для балетоманов — Всемирный день балета. В течение всего дня для зрителей на сайте этого проекта проводятся трансляции из учреждений культуры по всему свету.

С утра пораньше День балета уже заглянул в Мариинский театр. В 10:00 там стартовал балетный урок на исторической сцене. У Мариинки на сегодня запланированы еще две трансляции: в 17:00 и. о. художественного руководителя Мариинского балета Юрий Фатеев проведет встречу с молодыми артистами — в разговоре участвуют Мария Хорева, Мария Ильюшкина, Мей Нагахиса, Мария Буланова, Камилла Мацци, Виктор Кайшета, Роман Малышев и Всеволод Маевский. А в 19:00 театр покажет Гала-концерт балета, в котором участвуют Диана Вишнёва, Виктория Терёшкина, Екатерина Кондаурова и Кимин Ким. Перед началом этой трансляции публике покажут, как в Мариинском готовится премьера балета «Дочь фараона» Алексея Ратманского.

Мариинский — не единственный петербургский театр, участвующий в международной балетной программе 19 октября. В полдень ролик о постановке «Лебединого озера» Начо Дуато покажет Михайловский, также клип к этой дате подготовили воспитанники Академии танца Бориса Эйфмана — они исполнили танцы в разных открыточных местах Петербурга. Что касается других городов России, в расписании показов — спектакли и короткие закулисные визиты в театры Перми и Екатеринбурга.

Но самую обширную программу подготовил один из организаторов праздника — Большой театр. С 10:00 до 13:00 театр показывает репетиции балетов «Баядерка» и «Дон Кихот», утренние классы и встречи с артистами, среди которых Светлана Захарова, Евгения Образцова, Элеонора Севенард, Владислав Лантратов, Денис Родькин.

В программе Всемирного дня балета на правах соорганизаторов участвуют Королевский балет Ковент-Гарден и Австралийский балет, также публику онлайн примут еще сорок семь балетных компаний, представляющих шесть континентов.

Полная программа праздника и ссылки на все трансляции — на сайте Международного дня балета.

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