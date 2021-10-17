Хрустят кости? Дело в еде! Мы узнали, какие продукты навредят вашим суставам

Вместе с едой в вашей продуктовой корзине могут оказаться и проблемы с суставами Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться







Казалось бы, хуже наказания для суставов, чем тяжелые физические нагрузки, не придумаешь, но оказывается, что вполне запросто можно навредить им едой и даже «наесть» ревматизм. По словам специалистов, тема влияния продуктов питания на развитие ревматологических заболеваний очень популярна, однако значительная часть распространенных убеждений не имеет ничего общего с действительностью. Сегодня мы попробуем разобраться, какие же утверждения верны, а какие — не больше чем миф.

Газированные напитки



В копилку газированных страданий, на дне которой уже есть, например, ожирение и инсульт, можно добавить проблемы с суставами.

— Распространенными ингредиентами таких напитков являются ортофосфорная кислота и кофеин, — говорит врач-диетолог Елена Лапшина. — Эти вещества активно препятствуют нормальному усвоению кальция в организме человека. При частом употреблении газировки появляется риск уменьшения плотности костной ткани в тазобедренных суставах. Большое количество кофеина, приблизительно 300 мг , влияет на значительную потерю костной массы. Более простыми словами, сладкий газированный напиток в прямом смысле слова вымывает кальций из суставов организма. Людям с заболеванием остеопороза пить газировку остро противопоказано.

Елена Лапшина — врач-диетолог, врач 1-й категории. Также эксперты установили: чем больше человек потребляет газировки, тем больше вреда он приносит своим коленям. Ученые из госпиталя Бриэма и Женской больницы в Бостоне исследовали 2149 пациентов, у которых был диагностирован остеоартрит. В начале исследования они ответили на вопрос врачей о том, какие напитки они часто употребляют. Состояние пациентов вновь изучалось через год, два, три и четыре — чтобы проследить, как прогрессирует заболевание. Медики также измеряли вес пациентов.



Выяснилось, что больше всего болезнь прогрессировала у мужчин, часто употреблявших сладкие безалкогольные напитки. Так, у пациентов, не пивших газировку, суставная щель (один из первых признаков заболевания) сузилась в среднем на 0,29 мм . А вот у людей, выпивавших более пяти литров таких напитков в неделю, сужение суставной щели составило 0,59 мм . При этом худшие показатели среди любителей газировки наблюдались у худощавых мужчин. Любопытно, что связь между потреблением напитков и состоянием коленных суставов в основном наблюдалась у мужчин. У женщин она отмечалась в малой степени.

Жирные продукты

По данным Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, большую опасность могут представлять трансжиры — промышленно переработанные в твердый маргарин растительные масла. Именно эти жиры наиболее вредны для здоровья, поскольку их потребление вместе с ожирением, развитием атеросклероза, сахарного диабета провоцирует и воспалительные процессы в суставах.



В этих продуктах больше всего насыщенных жиров Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Много таких жиров содержится в кондитерских изделиях, а также в продуктах, которые готовятся во фритюре: в чипсах, крекерах. Поэтому от употребления таких продуктов в Минздраве советуют воздержаться. В особенности — от тех, где вредные жиры сочетаются с сахаром или солью. К мягким маргаринам-спредам лучше тоже относиться с осторожностью, внимательно читая надписи на их упаковках и сведя их потребление к минимуму. А вот ненасыщенные жиры, наоборот, принесут пользу.

— Их часто включают в диету людей с больными суставами, — говорит Елена Лапшина. — Также в умеренном количестве такие жиры помогают избежать авитаминоза, наладить работу нервной и эндокринной систем, улучшить кровообращение. Полезные жиры поддерживают красоту и упругость кожи, которой нужны омега-3 для увлажнения.



Ненасыщенные жиры полезны для организма и могут привести его в порядок Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Копчености и маринованные продукты

По словам специалистов, копчение продуктов снижает содержание полезных веществ в них на треть, но при этом сохраняет калорийность. Маринованные продукты задерживают жидкость в организме и провоцируют отеки. В результате чего нагрузка на суставы повышается и они начинают разрушаться. По этой же причине эксперты советуют отказаться от фастфуда.



Шпинат, репа, щавель, редис

Проблема этого продуктового набора — щавелевая кислота. В сыром виде продукты с содержанием щавелевой кислоты, безусловно, полезны. Но при термической обработке она выделяет оксалаты (эфиры и соли щавелевой кислоты). Те в свою очередь вступают в реакцию с кальцием, что приводит к образованию оксалатных камней. Организмом они не усваиваются и накапливаются камнями в почках. Процесс выведения солей становится затруднительным, развиваются хронические воспалительные процессы, в том числе в области суставов, а вскоре — артрит.



Щавелевая кислота есть во многих овощах и травах Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Плавленые сырки, крабовые палочки, сгущенка

Этот, казалось бы, полярный набор продуктов объединяет одно: все они — богатые источники фосфатов. А фосфаты нарушают кислотно-щелочной баланс и снижают плотность костной ткани и хряща. Кроме того, откладывание соли кальция фосфата в сухожилиях, хрящах и суставной капсуле повышает риск разрыва менисков, развития остеоартроза и артропатии позвоночника.

Различные соединения фосфора (а фосфаты — это соли фосфорных кислот) широко используются в пищевой промышленности в качестве регуляторов кислотности, стабилизаторов и влагоудерживающих агентов. Технический регламент «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» разрешает добавлять фосфаты во множество продуктов: молоко, сыры, спреды и маргарины, мороженое, фруктовый лед, десерты — список бесконечно длинный. Фосфаты разрешено добавлять даже в детское питание.



Фосфаты можно найти в любой магазинной еде. Просто в разных количествах. Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— Сами по себе они не представляют вреда и не являются для нас чужеродными, — говорит врач-гигиенист Андрей Мосов. — Но важно, что все эти соединения, будучи добавленными в продукты, сдвигают равновесие между кальцием и фосфором в сторону фосфора. И чем больше продуктов будет содержать добавленные фосфаты, тем больше сдвигается это соотношение. Разрешенные количества внесения фосфатов составляют от 500 до 20 000 мг/кг (мг/л). То есть 100 г продукта с добавленными в разрешенных количествах фосфатами уже может перекрыть суточную потребность в фосфоре для взрослого человека. А если все изготовители пищевых продуктов не станут пренебрегать возможностью добавления фосфатов в свою продукцию? Андрей Мосов — врач-гигиенист, эксперт по пищевым продуктам, услугам общественного питания, вопросам здорового питания, детского питания, научный консультант экспертного центра Союза потребителей. Если взять идеальный сбалансированный рацион питания, то содержание кальция в среднесуточном наборе продуктов составляет примерно 1663 мг , а содержание фосфора — 2049 мг (соотношение кальция и фосфора составляет 1:1,2, то есть весьма близко к оптимальному). Однако, по данным НИИ питания, фактическое соотношение кальция и фосфора в рационе питания россиян приближается к 1:2. Далеко от идеала, но и то всего лишь средний показатель.



— Такой дисбаланс в рационе питания при систематическом употреблении содержащих избыток фосфора продуктов рано или поздно приведет к нарушениям фосфорно-кальциевого обмена, — говорит Андрей Мосов. — При избытке фосфора на фоне недостатка кальция, последний «вымывается» из костей, вплоть до развития остеопороза, который в свою очередь определяет риск переломов даже при незначительных травмах. У пожилых людей такие переломы нередко приводят к фатальному исходу — кости долго не срастаются, а длительно прикованный к постели человек может умереть от гипостатической пневмонии.

Что делать?

По словам врача-ревматолога Центра клинической ревматологии «Новой больницы» Анастасии Сарапуловой, ученые изучают влияние диеты на аутоиммунные и аутовоспалительные заболевания, но пока все эти исследования — невысокого качества. По разным причинам: малое число человек, отсутствие рандомизации, относительно короткий период наблюдения, разрозненность критериев оценки и исходов. Больше всего работ посвящено полиненасыщенным жирным кислотам — витамину Д и омега-3-ПНЖК. Но благодаря исследованиям экспертам всё-таки удалось установить, что наиболее рекомендуемая диета при аутоиммунных ревматических заболеваниях — средиземноморская. С большим количеством овощей, фруктов и зелени, достаточным количеством молочных продуктов и рыбы и с ограниченным количеством красного мяса и «быстрых» углеводов. — Существуют заболевания, польза питания при которых несомненна, — говорит Анастасия Сарапулова. — Это, например, остеоартроз — наиболее частое заболевание суставов, которое обычно поражает людей среднего и старшего возраста. Основная задача питания — снижение веса для уменьшения нагрузки на суставы. Кроме того, рекомендуется увеличение потребления омега-3-полиненасыщенных жирных кислот (и уменьшение омега-6), снижение общего холестерина и изменение профиля липидов крови, достаточное потребление витаминов А, С, Д, К (преимущественно из пищи).

Анастасия Сарапулова — врач-ревматолог Центра клинической ревматологии «Новой больницы», кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Еще одно заболевание — подагра. В этом случае основные диетические рекомендации касаются снижения веса и ограничения поступления из пищи так называемых пуринов, которые повышают мочевую кислоту. К ним относятся, прежде всего, мясные продукты, алкоголь, напитки с фруктозой.

— Остеопороз связан с повышенным разрушением кости, восстановление которой зависит от потребления кальция и витамина Д, — продолжает Анастасия Сарапулова. — Поэтому в рационе любого человека (при отсутствии непереносимости) должны обязательно присутствовать молочные продукты — основной пищевой источника кальция.

Если говорить про воспалительные ревматологические заболевания, такие как ревматоидный артрит или спондилоартриты, то здесь, по словам эксперта, основной принцип — здоровое полноценное сбалансированное питание — имеет больше доказательств пользы, чем исключение или добавление отдельных «волшебных» компонентов.

— Отдельно подчеркну, что модное нынче исключение глютена или молочных продуктов не имеет ничего общего с доказательной медицинской практикой, и его следует избегать, — говорит Анастасия Сарапулова. — Также не существует и каких-то провоспалительных продуктов, потребление которых может «запустить» аутоиммунный процесс, а ограничение их в пище — излечить от такого заболевания.

А вот коррекция веса и следование принципам средиземноморского питания может оказать дополнительный позитивный эффект на пациентов и их самочувствие.

