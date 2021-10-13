Макгрегор ответил Нурмагомедову. Бастрыкину прилетело «обращение» еще от одного бойца UFC

Судя по всему, Конор имеет в виду случай, когда он напал на автобус с Хабибом внутри в апреле 2018 года в рамках медиа-дня турнира UFC 223. Макгрегор после безуспешных попыток попасть в автобус бросил в транспорт металлическую тележку, разбив стекло. Хабиб, несмотря на все призывы, так и не вышел из автобуса.

«Бастрыкин! Где медаль Хабиба «За обосранные штаны»? Он заслужил ее, обделавшись в 10-м ряду», — написал ирландец в «Твиттере».

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на шутку другого экс-чемпиона легкого дивизиона, Хабиба Нурмагомедова.

Нынешняя шутка Конора связана с постом Нурмагомедова в сторис «Инстаграма», где он опубликовал фото Макгрегора с подписью: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!»



В целом переписку между бойцами спровоцировал инцидент 4 октября в одном из вагонов на Арбатско-Покровской линии московского метро, где трое уроженцев Дагестана избили мужчину.

