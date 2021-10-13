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Макгрегор ответил Нурмагомедову. Бастрыкину прилетело «обращение» еще от одного бойца UFC

Макгрегор ответил на шутку Нурмагомедова, припомнив, как тот «испугался»

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на шутку другого экс-чемпиона легкого дивизиона, Хабиба Нурмагомедова.

«Бастрыкин! Где медаль Хабиба «За обосранные штаны»? Он заслужил ее, обделавшись в 10-м ряду», — написал ирландец в «Твиттере».

Судя по всему, Конор имеет в виду случай, когда он напал на автобус с Хабибом внутри в апреле 2018 года в рамках медиа-дня турнира UFC 223. Макгрегор после безуспешных попыток попасть в автобус бросил в транспорт металлическую тележку, разбив стекло. Хабиб, несмотря на все призывы, так и не вышел из автобуса.

Нынешняя шутка Конора связана с постом Нурмагомедова в сторис «Инстаграма», где он опубликовал фото Макгрегора с подписью: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!»

В целом переписку между бойцами спровоцировал инцидент 4 октября в одном из вагонов на Арбатско-Покровской линии московского метро, где трое уроженцев Дагестана избили мужчину.

4 октября в одном из вагонов на Арбатско-Покровской линии московского метро трое уроженцев Дагестана избили мужчину. По словам пострадавшего, конфликт вспыхнул после того, как одна из пассажирок сделала компании замечание из-за вызывающего поведения. Приятели начали оскорблять пассажирку. Молодой человек заступился за нее, за что агрессоры его побили.

Видеозапись жестокого избиения появилась в социальных сетях. Уже лежащего мужчину били ногами, на полу виднелась кровь. Когда поезд прибыл на станцию, злоумышленники скрылись. 6 октября стало известно, что предполагаемых преступников нашли и задержали. Все трое останутся в СИЗО до 5 декабря.

Позже глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по третьей части 30-й статьи и второй части 105-й статьи УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений). Кроме того, он поручил подготовить документы для награждения избитого Романа Ковалева медалью «Доблесть и отвага».

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Комментарии (4)

Мillemelle
ну ладно эпатажный Конор, но Хабиб разочаровал. такие правильные, а такие высказывания.
Иван 2пырьев
А Конор покруче оказался )))
michailPotapov
Хабиб насрал себе в штаны этим высказыванием
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