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Хабиб о Коноре: Где его медаль от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы!

Хабиб Нурмагомедов потроллил бывшего соперника Конора Макгрегора, вспомнив об избиении пассажира в московском метро

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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после истории с избиением в московском метро вспомнил о бывшем сопернике Коноре Макгрегоре.

«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!» — написал Нурмагомедов в сториз Instagram под фотографией ирландца.

Фото: скриншот сторис instagram.com/khabib_nurmagomedov
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4 октября в одном из вагонов на Арбатско-Покровской линии московского метро трое уроженцев Дагестана избили мужчину. По словам пострадавшего, конфликт вспыхнул после того, как одна из пассажирок сделала компании замечание из-за вызывающего поведения. Приятели начали оскорблять пассажирку. Молодой человек заступился за нее, за что агрессоры его побили.

Видеозапись жестокого избиения появилась в социальных сетях. Уже лежащего мужчину били ногами, на полу виднелась кровь. Когда поезд прибыл на станцию, злоумышленники скрылись. 6 октября стало известно, что предполагаемых преступников нашли и задержали. Все трое останутся в СИЗО до 5 декабря.

Позже глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по третьей части 30 статьи и второй части 105 статьи УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений). Кроме того, он поручил подготовить документы для награждения избитого Романа Ковалева медалью «Доблесть и отвага».

Фото: скриншот сторис instagram.com/khabib_nurmagomedov

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Комментарии (16)

drakon1984
Оправдывать шакалов может только дегенерат.
266191188
После такого сравнения, Хабиб вообще падаль. Точно кебаб.
artistdmisha
Простите, а где видеозапись то того самого жестокого избиения? По ссылке открывается запись с бегущими дагами и никакого там избиения нет.
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