«Ничего плохого не вижу». Избитый в метро москвич оценил шутку Хабиба о награде

Роман Ковалев, который был избит тремя уроженцами Дагестана в московском метро, заявил, что не видит ничего плохого в шутке Хабиба Нурмагомедова об этом инциденте.



«Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае, плохого в этом ничего не вижу», — цитирует Ковалева 13 октября «Газета.Ru»



«Фонтанка» писала, что экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов потроллил своего бывшего соперника Конора Макгрегора, вспомнив об истории с избиением в метро.



«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!» — написал Нурмагомедов в сториз Instagram под фотографией ирландца.

