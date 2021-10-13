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«Ничего плохого не вижу». Избитый в метро москвич оценил шутку Хабиба о награде

Москвич, которого избили в метро, прокомментировал шутку Хабиба Нурмагомедова

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Роман Ковалев, который был избит тремя уроженцами Дагестана в московском метро, заявил, что не видит ничего плохого в шутке Хабиба Нурмагомедова об этом инциденте.

«Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае, плохого в этом ничего не вижу», — цитирует Ковалева 13 октября «Газета.Ru»

«Фонтанка» писала, что экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов потроллил своего бывшего соперника Конора Макгрегора, вспомнив об истории с избиением в метро.

«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!» — написал Нурмагомедов в сториз Instagram под фотографией ирландца.

4 октября в одном из вагонов на Арбатско-Покровской линии московского метро трое уроженцев Дагестана избили мужчину. По словам пострадавшего, конфликт вспыхнул после того, как одна из пассажирок сделала компании замечание из-за вызывающего поведения. Приятели начали оскорблять пассажирку. Молодой человек заступился за нее, за что агрессоры его побили.

Видеозапись жестокого избиения появилась в социальных сетях. Уже лежащего мужчину били ногами, на полу виднелась кровь. Когда поезд прибыл на станцию, злоумышленники скрылись. 6 октября стало известно, что предполагаемых преступников нашли и задержали. Все трое останутся в СИЗО до 5 декабря.

Позже глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по третьей части 30 статьи и второй части 105 статьи УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений). Кроме того, он поручил подготовить документы для награждения избитого Романа Ковалева медалью «Доблесть и отвага».

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Комментарии (2)

266337012
Человек совершил гражданский поступок и очень достойный.
dragvs
Боец ММА, в юмор не может, вполне себе ожидаемо.
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