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В России второй день подряд зафиксирован рекорд по смертности от коронавируса

Смертность от коронавируса продолжает расти по России и в Петербурге. За последние сутки в стране от COVID-19 скончались 984 человека — это новый максимум с начала пандемии. Об этом 13 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

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Предыдущий рекорд был установлен накануне — 973 умерших за 24 часа. В Петербурге летальная статистика также незначительно растет: 65 смертей за сутки против 62 вчера. Первое место у Москвы с 72 умершими (70 вчера).

Заболеваемость также снова пошла в рост: 28 717 случаев по России за 24 часа (28 190 накануне). В Петербурге за сутки выявили 2470 заболевших (2158 вчера). Это второе место после Москвы с 4410 случаями.

За весь период пандемии в стране выявили 7 861 681 случай коронавируса, умерли 219 329 человек.

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Комментарии (46)

monch
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Piter Russo
Просто вывести из программы омс оказание мед.помощи для не вакцинированных от ковида, при заболевании ковидом, и лечить их за личный счет, у кого нет денег в кредит, под обеспечение этого кредита их жильем и их имуществом. Сразу процент привившихся подскочит.
Вопли я плачу в налоги - не принимаю. В фсс вы нифига не платите лично, платит ваш работодатель, и помощь кроме лечения от ковида и его последствий не привитым окажут.
Dazdraperma
Кстати, оцените красоту игры. Фонтанка неделю нагнетала звонкими заголовками: " В Петербурге сегодня опять рекордная смертность/стремительный рост/очередной всплеск/небывалый рекорд" и т.д. Вчера статистика по СПБ показала резкое снижение с 2 931 до 2180 случаев. Сегодня тоже чуть больше 2 400. Смертность так же упала - с 90 до 60 случаев. Видим ли мы заголовки о спаде? Конечно ... нет! Вот заголовок за вчера: "В России установлен новый рекорд по смертям от коронавируса за сутки" А вот за сегодня. "В России второй день подряд зафиксирован рекорд по смертности от коронавируса" И никакого мошенничества!
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