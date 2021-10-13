В России второй день подряд зафиксирован рекорд по смертности от коронавируса

Предыдущий рекорд был установлен накануне — 973 умерших за 24 часа. В Петербурге летальная статистика также незначительно растет: 65 смертей за сутки против 62 вчера. Первое место у Москвы с 72 умершими (70 вчера).



Заболеваемость также снова пошла в рост: 28 717 случаев по России за 24 часа (28 190 накануне). В Петербурге за сутки выявили 2470 заболевших (2158 вчера). Это второе место после Москвы с 4410 случаями.



За весь период пандемии в стране выявили 7 861 681 случай коронавируса, умерли 219 329 человек.

