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«Сбылась моя мечта». Путин назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Поклонская назначена послом в Кабо-Верде

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Владимир Путин назначил экс-депутата Госдумы и бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Соответствующий указ президента опубликован 13 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Сама Поклонская уже заявила РИА Новости, что она очень рада назначению: ей нравится дипломатическая работа. «Сбылась моя мечта», — сказала она журналистам.

Бывший прокурор Крыма заверила РИА, что уже ознакомилась с африканскими островами, где ей предстоит работать, а также прошла специальную стажировку в МИД и курсы в Дипакадемии.

Информация о новой должности для Поклонской появилась еще в августе. СМИ со ссылкой на источники в Госдуме заявили, что документы об отправке в Западную Африку уже готовы.

Республика Кабо-Верде (или Республика Зеленого Мыса), куда отправится работать Поклонская, — небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Бывшая колония Португалии, получившая независимость в 70-х годах прошлого века. Острова Зеленого Мыса — это архипелаг из 18 островов. По состоянию на 2020 год население государства составляло 560 тыс. человек. В прошлом году Россия и Кабо-Верде отметили 45-летие дипломатических отношений.

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Комментарии (24)

VKuser581156951
Она и не знает что ее поставили деньги отмывать через местные банки.
Помимо наши Россия им должна еще ледовый каток подарить.
dragvs
Сослали изменницу на остров, предателей никто не любит. Стало было понятно, ее убрали с хлебной и властной должности Генпрокурара Крыма на пенсию в Госдуму, а теперь вообще убрали подальше с глаз.
Капитан Очевидность2
Довыёживалась. Будет знать как в одиночку против партии голосовать и все прочие её закидоны. Хорошо хоть не на Луну бедную Наташку отправили.
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