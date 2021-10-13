«Сбылась моя мечта». Путин назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде

Владимир Путин назначил экс-депутата Госдумы и бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Соответствующий указ президента опубликован 13 октября на официальном интернет-портале правовой информации.



Сама Поклонская уже заявила РИА Новости, что она очень рада назначению: ей нравится дипломатическая работа. «Сбылась моя мечта», — сказала она журналистам.



Бывший прокурор Крыма заверила РИА, что уже ознакомилась с африканскими островами, где ей предстоит работать, а также прошла специальную стажировку в МИД и курсы в Дипакадемии.