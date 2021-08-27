Наталью Поклонскую могут «сослать» в Западную Африку

Зампреда думского комитета по международным делам Наталью Поклонскую могут назначить на должность посла России в Кабо-Верде, пишет 27 августа РБК со ссылкой на источники в Госдуме.



Кандидатуру в ближайшее время рассмотрит международный комитет нижней палаты парламента, документы уже готовы, уточнил один из собеседников.Послов России назначает президент по согласованию с обеими палатами парламента. Кандидатуры на должность послов рассматриваются профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации. Согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях, до назначения посла принято запрашивать у принимающей стороны агреман на его назначение.

