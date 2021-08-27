Наталью Поклонскую могут «сослать» в Западную Африку

Зампреда думского комитета по международным делам Наталью Поклонскую могут назначить на должность посла России в Кабо-Верде, пишет 27 августа РБК со ссылкой на источники в Госдуме.
Кандидатуру в ближайшее время рассмотрит международный комитет нижней палаты парламента, документы уже готовы, уточнил один из собеседников.Послов России назначает президент по согласованию с обеими палатами парламента. Кандидатуры на должность послов рассматриваются профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации. Согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях, до назначения посла принято запрашивать у принимающей стороны агреман на его назначение.
Экстравагантное поведение Поклонской и резкие заявления привели к тому, что её не хотели видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни «Единая Россия», ни руководство Крыма, от которого она избрана, ранее рассказывал РБК источник, близкий к Кремлю, и подтверждал собеседник в Госдуме. Работа на дипломатическом поприще была пожеланием самой Поклонской, сказали два других близких к Кремлю источника РБК.
Республика Кабо-Верде (или республика Зеленого Мыса), куда отправится работать Поклонская, — небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Бывшая колония Португалии, получившая независимость в 70-х годах прошлого века. Острова Зеленого Мыса — это архипелаг из 18 островов. По состоянию на 2020 год население государства составляло 560 тыс. человек.