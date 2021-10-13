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КАМАЗ задавил пешехода на Пискаревском, автобус под Сланцами — пожилого велосипедиста

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За вторник, 12 октября, в Петербурге и Ленинградской области произошло 434 ДТП, в которых пострадали 20 человек. Два человека погибли — пешеход и велосипедист.

Как стало известно «Фонтанке», 12 октября в 9:45 у дома 145 по Пискаревскому проспекту 35-летний петербуржец, работающий водителем в коммерческой фирме, двигался на самосвале КАМАЗ от Ручьевской дороги в сторону КАД и сбил переходившего дорогу мужчину. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода, но в зоне его видимости. В результате пешеход, 43-летний житель Петербурга, от полученных травм скончался на месте.

Второе смертельное ДТП случилось около 19:30 в Сланцевском районе Ленобласти. Как сообщает 13 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 38-летний житель Сланцев, управляя автобусом ГАЗ, ехал от Сланцев к деревне Втроя по правой полосе дороги «Сланцы — Втроя — Здоровье» и у деревни Большие Поля столкнулся с двигавшимся во встречном направлении 84-летним велосипедистом. Пенсионер погиб на месте. Автобус принадлежит частному предпринимателю, а управлявший им мужчина работает у того водителем. По факту ДТП ведется проверка.

Всего, по данным УГИБДД, за минувшие сутки в Петербурге было зафиксировано 357 ДТП, в том числе 15 с пострадавшими. В Ленобласти произошло 77 аварий, из них серьезных было четыре. На петербургских дорогах травмы получили 16 человек, двое из которых дети, на областных пострадали четверо — все совершеннолетние.

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Фото: Управление ГИБДД по СПб и ЛО

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