КАМАЗ задавил пешехода на Пискаревском, автобус под Сланцами — пожилого велосипедиста

За вторник, 12 октября, в Петербурге и Ленинградской области произошло 434 ДТП, в которых пострадали 20 человек. Два человека погибли — пешеход и велосипедист.



Как стало известно «Фонтанке», 12 октября в 9:45 у дома 145 по Пискаревскому проспекту 35-летний петербуржец, работающий водителем в коммерческой фирме, двигался на самосвале КАМАЗ от Ручьевской дороги в сторону КАД и сбил переходившего дорогу мужчину. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода, но в зоне его видимости. В результате пешеход, 43-летний житель Петербурга, от полученных травм скончался на месте.