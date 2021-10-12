После убийства в школе в Махачкале девятиклассник помещён под арест

«В Кировский районный суд г. Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении местного жителя 2006 года рождения. Рассмотрев поступивший материал, суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 11 декабря 2021 года», — рассказала ТАСС 12 октября глава пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

РИА Новости в суде добавили, что постановление может быть обжаловано в Верховном суде республики в течение трёх суток со дня вынесения.



11 октября 16-летний юноша во время драки достал нож и ударил своего 15-летнего одноклассника. Пострадавший умер в больнице. Нападавшего задержали. Полиции он объяснил, что находился в состоянии аффекта и убивать не хотел. В отношении него возбуждено дело по «убойной» статье. В состоянии того же аффекта старшеклассники школы напали на оператора ВГТРК «Дагестан» во время съёмок. Руководитель учебного заведения и заместитель также стали фигурантами уголовного дела о халатности. Возбуждено производство и в отношении ЧОПа, которое охраняло школу. Директор школы попал в больницу с сердечным приступом.

