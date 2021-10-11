Аффект Махачкалы. В школе, где смертельно ранили девятиклассника, избили журналиста

В школе № 51 города Махачкалы, где девятиклассник зарезал сверстника, ученики напали на журналистов местного телеканала.



Как сообщает 11 октября издание «Подъем», оператор ВГТРК «Дагестан» Гаджи Магомедов доставлен в больницу, но заявлять на подростков в полицию не будет.



«В тот момент, когда они (журналисты. — Прим. ред.) пытались кого-то записать, сообщили, что ученик умер. И там у всех было такое шоковое состояние. Видимо, журналисты пытались как-то поработать на месте, их (подростков. — Прим. ред.) это выбесило, и они напали. Как мы поняли, это были старшеклассники. Оператор сейчас в больнице с многочисленными гематомами, делает рентген. По всей видимости, он не будет заявлять, потому что они на эмоциях, в состоянии, может быть, аффекта напали», — рассказали в региональной ВГТРК.

