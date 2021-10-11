Махачкалинский школьник, ударивший ножом одноклассника, рассказал на камеру, как всё произошло

16-летний учащийся 51-й школы в Махачкале рассказал, как купил нож и ударил им своего одноклассника. Опрос подростка опубликовало региональное управление МВД 11 октября.
Юноша пояснил, что нож купил еще год назад в маленьком магазинчике. Приобретение якобы всё это время лежало дома. «У всех был, купил, чтобы тоже был», — рассказал он в полиции. По словам школьника, он не знает, как нож оказался в кармане его куртки в понедельник, до этого он неделю не посещал занятия.
«Во время драки в состоянии аффекта достал и ударил. Я не хотел его убивать», — рассказал подросток. И добавил, что после случившегося раненый убежал, а сам он пошёл к директору.
Конфликт произошел в махачкалинской школе между учащимися 9-го класса. Пострадавший 15-летний юноша скончался в больнице.