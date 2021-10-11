FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +8
71.99р83.12р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Махачкалинский школьник, ударивший ножом одноклассника, рассказал на камеру, как всё произошло

7
Печать

16-летний учащийся 51-й школы в Махачкале рассказал, как купил нож и ударил им своего одноклассника. Опрос подростка опубликовало региональное управление МВД 11 октября.

Юноша пояснил, что нож купил еще год назад в маленьком магазинчике. Приобретение якобы всё это время лежало дома. «У всех был, купил, чтобы тоже был», — рассказал он в полиции. По словам школьника, он не знает, как нож оказался в кармане его куртки в понедельник, до этого он неделю не посещал занятия.

mvd.dagestan

«Во время драки в состоянии аффекта достал и ударил. Я не хотел его убивать», — рассказал подросток. И добавил, что после случившегося раненый убежал, а сам он пошёл к директору.

Конфликт произошел в махачкалинской школе между учащимися 9-го класса. Пострадавший 15-летний юноша скончался в больнице.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Dimitry Antonov
«У всех был, купил, чтобы тоже был».
Может быть пора уже властям Дагестана и диаспорам в других субъектах заняться коррекции менталитета своего народа? Незачем носить с собой нож, если ты не собираешься на охоту, рыбалку или за грибами, а также не хочешь пустить его в ход по поводу, или без повода.
AndrewBarsik
Яркий пример торжества "традиционных" ценностей над либеральными и общечеловеческими.
Владислав М
16 уже есть, на нары пойдёт. Аффектом не отделается. Вероятно готовился к драке.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний