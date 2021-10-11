Гибель школьника в Махачкале вылилась в три уголовных дела. Отвечать будут подросток, директор, завуч и руководство ЧОП

Директор и его заместитель по воспитательной работе махачкалинской школы №51 стали фигурантами уголовного дела о халатности после того, как девятиклассник погиб от ножевого ранения. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба СКР.



В ведомстве добавили, что в отношении руководства ЧОПа, охранявшего учебное заведение, также возбуждено дело, но по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.



Утром 11 октября 16-летний юноша в ходе драки достал нож и воткнул его в своего 15-летнего одноклассника. Того госпитализировали, но спасти не смогли. Старший товарищ был задержан сотрудниками полиции, он объяснил, что был в состоянии аффекта и убивать не хотел, в отношении него возбуждено дело по «убойной» статье. В состоянии того же аффекта старшеклассники школы напали на оператора ВГТРК «Дагестан» во время съемки сюжета.

