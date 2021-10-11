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Директор махачкалинской школы, в которой зарезали ученика, попал в больницу. У него сердечный приступ

Уволенного директора школы № 51 в Махачкале госпитализировали с сердечным приступом

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Директор школы № 51 в Махачкале, которого уволили после убийства девятиклассника в учебном заведении, госпитализирован с сердечным приступом. Ранее сообщалось, что мужчина стал фигурантом уголовного дела о халатности.

Гражданина доставили в Республиканскую клиническую больницу. Об этом 11 октября сообщил «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу минздрава Дагестана.

«Фонтанка» писала, что замдиректора школы № 51 в Махачкале также уволили. Оба стали фигурантами уголовного дела о халатности. Помимо этого производство было возбуждено в отношении ЧОПа, которое охраняло школу.

Утром 11 октября 16-летний юноша во время драки достал нож и вонзил его в своего 15-летнего одноклассника. Мальчика госпитализировали, однако медики не смогли спасти ему жизнь. Агрессора задержали полицейские, которым школьник объяснил, что находился в состоянии аффекта.

Позже в той же школе ученики напали на журналиста ВГТРК «Дагестан». Пострадавший оператор не намерен заявлять на подростков в правоохранительные органы.

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Комментарии (6)

266081655
Там ребятишки уже с детства все с ножиками ходят.... чуть что - зарЭжу!
Как там в 12 стульях у Ильфа и Петрова "Ну и дикие же люди... Дети гор..."
hal9000
Мда...и это Махачкала...она как бы вроде столица...а что там в обычных городках творится..так лучше и это самое..можно Хичкока снимать с первого дубля...или там Шекспира тоже можно сцены добавлять аля натюрель..
Skrepy
Там ученики избили и журналиста , когда тот приехал снимать сюжет. Сейчас лежит в больнице. Уважают там старших очень.
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