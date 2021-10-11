Директор махачкалинской школы, в которой зарезали ученика, попал в больницу. У него сердечный приступ

Директор школы № 51 в Махачкале, которого уволили после убийства девятиклассника в учебном заведении, госпитализирован с сердечным приступом. Ранее сообщалось, что мужчина стал фигурантом уголовного дела о халатности.
Гражданина доставили в Республиканскую клиническую больницу. Об этом 11 октября сообщил «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу минздрава Дагестана.
«Фонтанка» писала, что замдиректора школы № 51 в Махачкале также уволили. Оба стали фигурантами уголовного дела о халатности. Помимо этого производство было возбуждено в отношении ЧОПа, которое охраняло школу.
Утром 11 октября 16-летний юноша во время драки достал нож и вонзил его в своего 15-летнего одноклассника. Мальчика госпитализировали, однако медики не смогли спасти ему жизнь. Агрессора задержали полицейские, которым школьник объяснил, что находился в состоянии аффекта.
Позже в той же школе ученики напали на журналиста ВГТРК «Дагестан». Пострадавший оператор не намерен заявлять на подростков в правоохранительные органы.