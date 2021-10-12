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Собчак прибыла на допрос по делу о ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак дает показания в полиции по делу об аварии в Сочи

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Ксения Собчак 12 октября в Москве прибыла на допрос к следователю МВД по делу о смертельной аварии в Краснодарском крае.

«Она находится в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве и дает показания в качестве свидетеля», — сообщает «МВД-Медиа».

Уголовное дело в отношении предполагаемого виновника (водителя «Мерседеса», в котором ехала Собчак) взято на контроль руководством следственного департамента МВД РФ. Дело о ДТП поступило в Главное следственное управление (ГСУ) МВД по Москве для производства по нему отдельных следственных действий.

Авария, в которую попала Ксения Собчак, произошла вечером 9 октября под Сочи. По предварительной версии, водитель «Мерседеса» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Фольксваген». На месте погибла 35-летняя пассажирка «Фольксвагена», ещё двоих пострадавших увезли в больницу. Собчак рассказала, что после столкновения потеряла сознание, а придя в себя, решила поехать домой к сыну. Водитель «Мерседеса» признал вину, его отправили под домашний арест. Собчак пообещала помощь пострадавшим и семье погибшей.

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Комментарии (1)

07A
Собчак не прибывает, а является!
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