Собчак прибыла на допрос по делу о ДТП в Сочи

Ксения Собчак 12 октября в Москве прибыла на допрос к следователю МВД по делу о смертельной аварии в Краснодарском крае.



«Она находится в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве и дает показания в качестве свидетеля», — сообщает «МВД-Медиа».

Уголовное дело в отношении предполагаемого виновника (водителя «Мерседеса», в котором ехала Собчак) взято на контроль руководством следственного департамента МВД РФ. Дело о ДТП поступило в Главное следственное управление (ГСУ) МВД по Москве для производства по нему отдельных следственных действий.

