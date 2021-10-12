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В Кремле объяснили резкое повышение прогноза по инфляции ситуацией на международных рынках

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Повышение прогноза по инфляции в России связано с обстановкой на международных рынках, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, страна не может полностью избавиться от этого влияния.

«Россия является участником международной экономической жизни и тенденции в целом на международных рынках, какие-то посткризисные волатильности и так далее, они как раз являют собой гнет для цен», — цитирует Пескова 12 октября РБК.

Он добавил, что Россия не может быть полностью свободна от влияния процессов на международных рынках, но властям удается «значительно амортизировать этот процесс».

Как сообщил во вторник глава Минэкономразвития Максим Решетников, ведомство повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 года — с 5,8 % до 7,4 %. По данным Центробанка, этого показателя инфляция достигла уже в сентябре.

Минэкономразвития ожидает подорожания непродовольственных товаров к концу 2021 года на 7,2 %, продовольствия — на 5,3 %, без учета овощей и фруктов — на 6,6 %. По словам Решетникова, основные факторы разгона продовольственной инфляции: нетипичное удорожание овощей и фруктов и ускорение роста цен на мясо. Среди причин подорожания мяса в течение года производители и ретейлеры называют рост цен на корма, ветеринарные препараты, упаковочные материалы, а также издержки, связанные с эпидемиями.

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Комментарии (9)

Alexander 17
Ну что ж товарищи....готовтесь к очередному прорывному рывку цен.
Поможем мировому кризису...а чё ж не помочь....
dimas062
На международных рынках всё такое дороге, нам нужно больше бабла...
Komarinsk2019
Какие всё-таки мощные руководители у нашей экономике - в мире рекордно подорожала нефть и газ, а они при этом умудряются скатиться в ещё большую инфляцию. Нужны ли такие умы кому-то, кроме воришек?
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