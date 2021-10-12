В Кремле объяснили резкое повышение прогноза по инфляции ситуацией на международных рынках

Повышение прогноза по инфляции в России связано с обстановкой на международных рынках, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, страна не может полностью избавиться от этого влияния.



«Россия является участником международной экономической жизни и тенденции в целом на международных рынках, какие-то посткризисные волатильности и так далее, они как раз являют собой гнет для цен», — цитирует Пескова 12 октября РБК.



Он добавил, что Россия не может быть полностью свободна от влияния процессов на международных рынках, но властям удается «значительно амортизировать этот процесс».

