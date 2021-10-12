В Кремле объяснили резкое повышение прогноза по инфляции ситуацией на международных рынках

Повышение прогноза по инфляции в России связано с обстановкой на международных рынках, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, страна не может полностью избавиться от этого влияния.
«Россия является участником международной экономической жизни и тенденции в целом на международных рынках, какие-то посткризисные волатильности и так далее, они как раз являют собой гнет для цен», — цитирует Пескова 12 октября РБК.
Он добавил, что Россия не может быть полностью свободна от влияния процессов на международных рынках, но властям удается «значительно амортизировать этот процесс».
Как сообщил во вторник глава Минэкономразвития Максим Решетников, ведомство повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 года — с
Минэкономразвития ожидает подорожания непродовольственных товаров к концу 2021 года на