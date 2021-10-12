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«В первую очередь спрячьтесь». Минобрнауки советует, что делать, если на вашу школу или вуз напали

Минобрнауки выпустило инструкцию на случай нападения на учебные заведения

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Минобрнауки вместе с научным и экспертным сообществом в области безопасности разработало инструкцию на случай атаки на учебные заведения. Рекомендации ведомство опубликовало 12 октября в Telegram-канале.

Согласно инструкции, сигналом о нападении могут стать крики, выстрелы, взрывы, вооруженные люди за окном или в коридоре. Если такое происходит, нужно в первую очередь спрятаться: закрыться в ближайшем — лучше всего запирающемся — помещении, забаррикадироваться (стульями, партами и другими подручными предметами, если вы в кабинете или аудитории), отойти от окон и дверей и лечь на пол.

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Далее следует сообщить о нападении по телефону 112, а также друзьям и близким — через СМС или звонок, но говорить нужно тихо. Когда на место прибудут сотрудники правоохранительных органов, ведомство рекомендует держать руки на виду, не делать резких движений и выполнять их инструкции.

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Комментарии (4)

Савва Морозов
Прикинуться вешалкой или укрыться ватманом.
264940801
У нас почти все ВУЗы платные, они и должны обеспечить безопасность. А они намекаю при каждом учебном заведении ботальон Вагнера содержать?
07A
А Минобрнауки может быть посоветует выделить немного денежков на усиление охраны ТСО и вооруженными охранниками?
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