«В первую очередь спрячьтесь». Минобрнауки советует, что делать, если на вашу школу или вуз напали

Минобрнауки вместе с научным и экспертным сообществом в области безопасности разработало инструкцию на случай атаки на учебные заведения. Рекомендации ведомство опубликовало 12 октября в Telegram-канале.



Согласно инструкции, сигналом о нападении могут стать крики, выстрелы, взрывы, вооруженные люди за окном или в коридоре. Если такое происходит, нужно в первую очередь спрятаться: закрыться в ближайшем — лучше всего запирающемся — помещении, забаррикадироваться (стульями, партами и другими подручными предметами, если вы в кабинете или аудитории), отойти от окон и дверей и лечь на пол.

