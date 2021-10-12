Смольный поставил еду на колеса. Новые форматы уличной торговли уже есть в законе, но заработают ближе к зиме

Фото: Александр Щербак / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил изменения в постановление № 1045 , регулирующее правила нестационарной торговли. Как следует из данных портала электронного опубликования нормативных актов, документ был издан еще в конце августа, но обнародован лишь в начале октября. Речь о реформе, контуры которой чиновники наметили год назад. Поправки делают возможным появление на городских улицах новых форматов передвижной торговли: фуд-траков, автолавок, киосков с фермерской продукцией.

До этого закон разрешал появление на городской земле автолавок, где можно было торговать хлебобулочной продукцией, мясом, рыбой и молоком. Специальных требований к внешнему виду нет, но размещать их могут только производители. Распределение мест под автолавки в 2015 году обернулось скандалом, после чего Смольный отменил для них льготы и стал распределять места по конкурсу. По данным сайта КИО, сейчас в городе 168 таких объектов, но они больше сосредоточены в спальных районах (в Центральном, Василеостровском и Петроградском районах 13 точек, в Адмиралтейском нет вовсе).



Теперь Смольный изменил список тех, кто может торговать с колес. Первая новелла в том, что «транспортные средства, специализированные для организации общественного питания» (в просторечии фуд-траки) внесены в объекты, предназначенные для проведения ярмарок.

Второе нововведение касается фермеров. Если раньше схема размещения НТО допускала размещение автолавок для производителей хлеба, мяса и рыбы, то теперь в скобках вводится важное уточнение — «для сельскохозяйственных производителей». Расширен и список товаров — торговать можно также «клубнеплодными и овощными культурами». Появилось два возможных вида торговых точек для фермеров — специализированные механические транспортные средства (то есть те же автолавки) и киоски. Но самое главное, такие объекты наряду с киосками печатной продукции исключены из общего перечня форматов мелкорозничной торговли и выведены в отдельный пункт постановления.

Поощрять малые формы торговли региональным властям ранее поручил Минпромторг. По замыслу чиновников, ключевую роль тут должны сыграть фермеры и фуд-траки. Предпринимателей расспросили об их чаяниях и приступили к законотворчеству.



Правда, идея бизнеса торговать с колес в любом удобном месте быстро наткнулась на особенности земельного законодательства. Поставить фуд-трак или машину с фермерской продукцией где угодно нельзя — необходимо сложное согласование и «прикрепление к земле» каждой машины, как это сейчас происходит с автолавками.

В итоге чиновники предложили компромисс — отдавать участки под ярмарки, а уже на них размещать рестораны на колесах. Таким образом можно было убить двух зайцев — побудить бизнес инвестировать в новый формат торговли и обновить ярмарки, которые пришли в упадок после ужесточения правил их проведения.

Чиновники рассчитывали успеть к лету 2021 года, но внесение изменений в правила нестационарной торговли затянулось. В итоге первая городская ярмарка фуд-траков на Южной аллее Приморского парка Победы всё лето работала в камуфляже. Машины замаскировали с помощью деревянных экранов под обычные павильоны, а сам проект был разбит на несколько сменяющих друг друга ярмарок. https://www.fontanka.ru/2021/06/10/69963416/



Проблему со сроком размещения уже помогли решить депутаты. В конце августа Законодательное собрание Петербурга продлило максимальный срок работы городских ярмарок в два раза — с 30 до 60 дней в квартал.

Новые поправки в постановление № 1045 легализовали фуд-траки как формат ярмарочной торговли. Но пока рестораторы не готовы массово инвестировать в новый формат и ждут от чиновников больше ясности. Ключевой вопрос — где можно торговать и какими будут технические и эстетические требования к фуд-тракам. Изначально обсуждалась идея создания специализированных гастрономических площадок под управлением городского Центра контроля качества товаров и услуг. Как пояснили в комитете по промышленной политике, намерение в силе, но конкретных локаций не назвали. Но для фуд-траков найдется место на главной Рождественской ярмарке — на Кленовой аллее, примыкающей к Манежной площади. Что касается внешнего вида, то можно использовать фирменный стиль метабренда Петербурга, предложенный комитетом по развитию туризма, или пройти согласование в индивидуальном порядке, отметили в КППИТ.



Сеть «Теремок», ранее заявившая о планах запуска десятка фуд-траков до конца 2022 года, пока планирует размещать их в основном на частных территориях. К примеру, ведутся переговоры с «Севкабелем». Но в качестве эксперимента компания планирует поучаствовать в Рождественской ярмарке, а следующим летом встать в парке Победы, рассказал «Фонтанке» совладелец сети Виталий Свидовский. По его словам, прежде чем звать рестораторов на ярмарки, чиновникам следует обновить их. «Пока это базарчики в стиле 90-х, современный фуд-трак рядом с палаткой не будет смотреться. И это вопрос коммерческой эффективности — гостей должно быть достаточно много», — прокомментировал предприниматель.

Рестораторы ждут от Смольного и новых локаций. «Обычные районные ярмарки могли бы стать одним из вариантов размещения, но всё-таки хотелось бы иметь возможность согласования и в других местах, чтобы использовать сильные стороны этого формата», — комментирует глава объединения «Рестоград» Александр Ружинский. Мысль о стандартном оформлении ресторанов на колесах в бело-голубых тонах не нашла отклика у предпринимателей. Сейчас участники рынка обсуждают с КГА и Союзом дизайнеров проведение профессионального конкурса на разработку концепции оформления, добавил глава «Рестограда». Пока решения нет.



Вопросы к нововведениям есть также у фермеров. Сельхозпроизводители давно добивались упрощения доступа на рынок Петербурга, говорит Михаил Шконда, президент Ассоциации фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области. По его словам, корректировка формулировки постановления с большой долей вероятности направлена на то, чтобы отделить настоящих фермеров от перекупщиков и крупных производителей. А выделение в самостоятельную категорию вместе с киосками прессы может говорить о намерении властей дать фермерам льготные условия — например, предоставлять участки для киосков и автолавок без торгов. Во всяком случае, такое предложение обсуждалось на встречах с властями Северной столицы. «Если это так, то это долгожданная история», — комментирует Михаил Шконда.

Бума фермерских лавок ждать не стоит. Во-первых, затраты на одну передвижную точку могут составить от 1,5 млн рублей, что для многих непосильная инвестиция. Во-вторых, остается открытым вопрос, как фермеры будут подтверждать свой статус. Возможно, критерием станет бумага от исполнительного органа региона. В-третьих, требования к неупакованной продукции достаточно высокие и трудно выполнимы для нестационарных торговых объектов, а производить упакованную готовы единицы фермеров Ленобласти. Кооператив по переработке молочной продукции, который поможет частично решить проблему, заработает примерно через год. «Но чтобы переработка имела смысл, надо чтобы было где продавать, друг без друга эти вещи не будут работать», — комментирует Михаил Шконда. Но пока фермеры Ленобласти решили торговать под крышей — бутик с их продукцией в августе 2021 года заработал в Гостином дворе.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

