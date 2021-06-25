«Вудсток» или «возвращение в 90-е»? Смольный и бизнес ищут облик для ресторанов на колесах

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Поделиться Поделиться







Судьбу нового формата нестационарной торговли рестораторы и власти Петербурга обсудили 25 июня в ходе делового завтрака «Фудтрак: новая жизнь петербургского общепита», организованного объединением «Рестоград». Бизнес просил не привязывать передвижные рестораны к земле и дать им свободу самовыражения. Здесь вам не Нью-Йорк, ответили в Смольном.

Правительство Северной столицы намерено придать новый импульс ярмарочной торговле и главную роль в этом отводит фудтракам, сообщил бизнесу первый заместитель главы комитета по промышленной политике Александр Ситов. Поощрять малые формы торговли региональным властям ранее поручил Минпромторг. Но в Петербурге ярмарки пришли в упадок после того, как власти несколько лет назад ужесточили правила их проведения. По оценке КППИТ, сейчас на них приходится менее 0,3% розничных продаж продуктов питания. В течение трех лет власти хотят увеличить этот показатель до 1–2%. Половина объема должна приходиться именно на фудтраки, сообщил Александр Ситов. «Задача вовлечь их в ярмарочную торговлю, в том числе в фестивали», — пояснил он.



В начале июня городской парламент увеличил максимальный срок работы городских ярмарок в два раза — с 30 до 60 дней в квартал. По словам Александра Ситова, сейчас власти Петербурга изучают опыт Москвы, где такой формат является бессрочным.

Параллельно идет утверждение поправок в постановление 1045, которое регулирует нестационарную торговлю, в том числе ярмарки. К концу июня в нем должно появиться понятие фудтрака, которое и легализует эту форму торговли. Следующим шагом будет создание «распределенной» фудтрак-ярмарки: Смольный определит участки, где смогут встать исключительно рестораны на колесах, сообщил Александр Ситов. Свои предложения городу из 24 локаций подала, в частности, сеть «Теремок». Как пояснила ее представитель Ирина Боднарюк, компания планирует разместить один ресторан на колесах возле ТРК «Сити Молл» и запустит еще 5–10 в ближайшем будущем.

Но, прежде чем инвестировать в новый вид бизнеса, предприниматели просят чиновников определиться с правилами игры. Один из самых острых вопросов — внешний вид фудтраков. Предложенный ранее комитетом по туризму вариант оформления в бело-голубых тонах и с видами Северной столицы не слишком вдохновил бизнес. «За нас решили, как осуществлять коммерческую деятельность», — отметил глава объединения «Союз улицы Рубинштейна» Максим Жуков.



«Есть мнение, что фудтраки — это что-то такое свободолюбивое, такой своего рода «Вудсток» (рок-фестиваль, прошедший с 15 по 18 августа 1969 года, стал символом конца «эры хиппи». — Прим. ред.). Другое мнение, что город, который нам достался от великих зодчих, не должен никакими объектами быть испорчен», — обозначил дилемму глава «Рестограда» Александр Ружинский.

В комитете по градостроительству и архитектуре считают, что облик передвижных ресторанов нужно регламентировать, но пока не знают, как подойти к снаряду. Фактически фудтрак является транспортным средством, но правила благоустройства не распространяются на элементы, которые связаны с автомобильными дорогами, отметила глава отдела рекламы и информации управления городской среды КГА Ксения Данилова. По этой причине облик автолавок сейчас не регламентирован. Кроме того, если их все же внесут в список в НТО в постановлении 1045, то непонятно, будут ли на них распространяться требования к таким объектам — например, запрет иметь крышную конструкцию. К примеру, фудтраки на Думской улице «очень диссонируют с объектами культурного наследия», сказала Ксения Данилова. Вариант оформления, предложенный «Теремком», она также назвала неприемлемым.



«Сам по себе объект уже вызывает эмоции, а вы пытаетесь его еще выделить. Но город всегда будет против такого подхода», — считает директор брендингового агентства Asgard Давид Авакян. По его мнению, регламент для внешнего облика нужен, чтобы избежать «визуального шума». «Если мы позволим делать с фудтраками что угодно, это будет то же, что было в 90-х — начале 2000-х, когда город превращался в хаос», — подчеркнул специалист.

Компромиссом может стать открытый конкурс. «Мы как комитет исходим из того, что неплохо было бы провести конкурс с привлечением профессиональных творческих союзов. Правильно будет фиксировать в договоре внешний вид и маршрут, если фудтрак будет перемещаться», — предложила Ксения Данилова. В КППИТ против такой идеи не возражают, отметил Александр Ситов.

Но у бизнеса есть сомнения в том, что результаты отбора окажутся приемлемыми. «Нужно, чтобы в жюри была половина бизнесменов. Иначе я знаю, во что это выльется», — прокомментировал совладелец группы «Русская рыбалка» Владимир Львов. Также ресторатор призвал заранее обозначить в условиях четкие параметры — какой объем должно занимать меню, какой — элементы фирменного стиля и какой по размеру должна быть крышная конструкция.



Участники рынка также призвали Смольный не привязывать рестораны на колесах к земле. «Суть фудтрака в том, чтобы перемещаться за потоком. В Нью-Йорке они больше двух часов в одном месте не стоят», — отметил Петр Цветков, исполнительный директор CitiZen и соавтор проекта «Кочевники» (ярмарка на Думской улице). Отмену «крепостного права» для ресторанов на колесах поддержал и Александр Ружинский. «Чем тогда фудтрак отличается от обычного павильона?» — спросил он.

Но большинство предпринимателей, у которых уже есть стационарные рестораны, готовы пожертвовать свободой передвижения ради понятных правил игры. «Если слева и справа от входа [в ресторан] встанут два фудтрака, не знаю, что делать», — сказал сооснователь сетей «Токио Сити» и «Бахрома» Сергей Симарев. У компании также есть фудтрак, его использовали как дополнение к ресторану в Репино во время ковидных ограничений.

Еда в передвижных ресторанах в среднем дешевле, чем в обычных, отметил Максим Жуков. «Будут люди, которые, сравнивая цены, [решат] зачем переплачивать, особенно в хорошую погоду. Естественно, рестораторы будут недовольны», — сказал он. Имея закрепленное место, фудтрак сможет «нарабатывать аудиторию», да и привязка к сетям электроснабжения очень важна, добавил Максим Жуков.



Владимир Львов считает, что свобода размещения может привести к недобросовестной конкуренции: предприниматели начнут «столбить» выгодные места «газелями», чтобы с утра первыми поставить там свой ресторан на колесах.

Полной свободе фудтраков мешает земельное законодательство. Кроме того, против могут выступить горожане, напомнил Александр Ситов. Предложенный Смольным вариант разнесенной ярмарки поможет избежать и недобросовестной конкуренции, уверен он. Организатором будет город, места будут распределяться через аукцион. Вскоре подавать заявку можно будет в электронном виде, пообещал замглавы КППИТ.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

