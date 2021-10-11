Смольный узаконил ярмарки фуд-траков и разрешил фермерам торговать с колес не только мясом и молоком, но и овощами

Также появляются специальные виды точек для фермерской торговли. Если раньше схема допускала размещение автолавок для производителей хлеба, мяса и рыбы, то теперь список дополнили фрукты и овощи и появилось два вида объектов для сельскохозяйственных производителей — специализированные механические транспортные средства и киоски.

Как следует из документа, теперь в Петербурге смогут официально работать фуд-трак-ярмарки. «Транспортные средства, специализированные для организации общественного питания», внесены в объекты, предназначенные для проведения ярмарок.

О том, чтобы выставить на городские улицы рестораны на колесах, Смольный задумался еще летом прошлого года. Возможность размещать фуд-траки снизит порог входа на рынок для малого бизнеса, а жителям города представит «спектр кухонь мира», утверждали чиновники. Тогда же прозвучала идея дать фуд-тракам пристанище на ярмарках, поскольку иначе земельное законодательство требует сложного согласования и «прикрепления к земле» каждой машины.



Чиновники рассчитывали успеть к лету 2021 года, но внесение изменений в правила нестационарной торговли затянулось. В итоге первая фуд-трак-ярмарка на Южной аллее Приморского парка Победы работала в тестовом формате. Фуд-траки замаскировали с помощью деревянных экранов под обычные павильоны, а сам проект был разбит на несколько сменяющих друг друга ярмарок.



В начале июня городской парламент увеличил максимальный срок работы городских ярмарок в два раза — с 30 до 60 дней в квартал.

