FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +12
71.99р83.12р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

На школьном субботнике в Петербурге ученица выпала с третьего этажа

Старшеклассница 365-й школы Фрунзенского района выпала из окна. На подоконник третьего этажа ее завел субботник.

7
Печать

О несчастном случае «Фонтанке» сообщили читатели. Днем 9 октября, после седьмого урока, администрация школы оставила детей на уборку. Часть школьников отправили на улицу, остальным поручили навести порядок в классах.

«Девятиклассница полезла на подоконник поправить жалюзи и выпала. Жива, приехала реанимация», — уточняют очевидцы. По их словам, пострадавшая получила множественные переломы.

Фото: Читатель «Фонтанки»
ПоделитьсяПоделиться

В пресс-службе Фрунзенского района «Фонтанке» подтвердили случай, но корректируют степень повреждений:

«Пятнадцатилетняя ученица оперлась на открытое для проветривания окно и упала. У нее травма руки. Медики осматривают девочку на месте. Она уже не плачет. К школе приехал отец», — уточнили в районной администрации.

Школу № 365 на Будапештской улице возглавляет Елена Лысенкова. В системе образования Фрунзенского района она работает с 1988 года. Директором школы стала в 2009-м. Руководство учреждением совмещала с депутатством в муниципалитете «Балканский».

Фото: Читатель «Фонтанки»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Suricata
оперлась на открытое окно. окна наружу открываются что ли?
Мillemelle
а может уборку, а тем более работы с окнами будет спец организация делать? или у школы денег ни на рабочие тетради, ни на учебники, ни на бумагу нет, на это тем более.
266231259
Множественные переломы и перелом руки - все-таки разные вещи. И хорошо, если только перелом руки. Поправляйся, девочка.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний