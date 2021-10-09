«Девятиклассница полезла на подоконник поправить жалюзи и выпала. Жива, приехала реанимация», — уточняют очевидцы. По их словам, пострадавшая получила множественные переломы.

О несчастном случае «Фонтанке» сообщили читатели. Днем 9 октября, после седьмого урока, администрация школы оставила детей на уборку. Часть школьников отправили на улицу, остальным поручили навести порядок в классах.

«Пятнадцатилетняя ученица оперлась на открытое для проветривания окно и упала. У нее травма руки. Медики осматривают девочку на месте. Она уже не плачет. К школе приехал отец», — уточнили в районной администрации.



Школу № 365 на Будапештской улице возглавляет Елена Лысенкова. В системе образования Фрунзенского района она работает с 1988 года. Директором школы стала в 2009-м. Руководство учреждением совмещала с депутатством в муниципалитете «Балканский».