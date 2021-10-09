От Вассермана до Милонова: кто из знаменитостей будет сочинять законы в новой Госдуме

Первая встреча депутатов после выборов пройдет 12 октября Фото: Duma.gov.ru Поделиться Поделиться







В сентябре мы пережили главное политическое событие года — выборы в Госдуму — и уже в октябре увидим, к чему этот выбор приведет. Первое заседание обновленного парламента пройдет в ближайший вторник, на нем выберут председателя, определят повестку, а если успеют, депутаты выдвинут первые инициативы. В новой Думе будет 450 человек — кое-кто уже знаком нам по законопроектам, кого-то увидим в этом амплуа впервые. Ближайшие пять лет им придумывать законы, по которым нам жить. Пока что известны имена половины депутатов — это так называемые одномандатники, которые бились за депутатские кресла в своих округах. Полностью состав определится к 12 октября. Мы выбрали самых интересных персонажей — как политических тяжеловесов с интересным бэкграундом, так и совсем новичков. Итак, знакомьтесь, это новая Госдума.

Анатолий Вассерман



Анатолий Вассерман периодически пытается попасть в политику Фото: Мудрац Александра / ITAR-TASS Поделиться Поделиться







Для публициста, телеведущего и просто эрудита в серой безрукавке с карманами победа на выборах в Госдуму — далеко не первый шаг в политической карьере. Еще в 19 90-х Анатолий Вассерман баллотировался в Верховную раду Украины, но проиграл выборы. В 2016 году, после получения российского гражданства, собирался в Госдуму от партии «Справедливая Россия», но стал вторым. Одержать победу получилось в этом году: с результатом 33,66% самовыдвиженец Вассерман обошел коммуниста Сергея Обухова. Говоря о своих думских планах, Вассерман изъявил желание войти в комитет по образованию и науке, но остальные предвыборные обещания с наукой и знаниями мало сходятся. В частности, он заявлял, что в парламенте хочет добиваться признания пропаганды «парниковой теории» мошенничеством, а также преследования «рекламистов» этой теории, среди которых назвал президента США Джо Байдена. Кроме того, Вассерман намерен заняться вопросами легализации вооруженной гражданской самообороны. — Я выступаю за введение огнестрельного оружия в свободную продажу, — говорил Вассерман на молодежном форуме «Территория смыслов». — Статистка показывает, что в странах, где вводятся аналогичные законы, насильственная преступность после этого падает заметно быстрее. Но важно не просто дать оружие, важнее обучить людей самообороне. А это не только умение быстро хватать оружие и точно стрелять.

Денис Майданов



Денис Майданов сочинял песни и музыку, теперь хочет сочинять законодательные новеллы Фото: maydanov_official / Instagram.com Поделиться Поделиться







То чувство, когда на избирательном участке собрались твои поклонницы: ближайшего соперника певец Денис Майданов обошел с двойным преимуществом — 40,51% у новоиспеченного депутата против 18,99% кандидата от КПРФ. Денис Майданов — певец, композитор, поэт, актер, а теперь еще и депутат от «Единой России». Его песни исполняют Филипп Киркоров, Николай Басков, «Хор Турецкого» и даже Катя Лель. Теперь же Майданов решил сконцентрироваться на сочинении законодательных новелл. — Это решение я принял в конце прошлого года, решил, что пришла пора не только словом, но и делом помочь своей стране, — рассказывал Майданов РИА Новости. — На моих концертах многие родители подходят и говорят, что на моих песнях воспитывают детей, это для меня знак доверия. Впрочем, деталей своих политических планов певец не раскрыл. Дмитрий Певцов



Певцова мы привыкли видеть в кино и театре, теперь же на актера можно смотреть в трансляции заседания Госдумы dima_pevtsov / Instagram.com Поделиться Поделиться







Звезда «Бандитского Петербурга» одержал победу по Медведковскому округу столицы. — Планы работы в Госдуме понятные: разобраться, как работает эта «машина законотворчества», и начать решать те вопросы, которые ставили передо мной избиратели, — объяснял свои намерения Певцов «Парламентской газете».

В числе «горячих точек» новоиспеченный депутат отмечает и пересмотр пенсионной реформы, и изменение финансирования образования и здравоохранения, и развитие способностей детей всей России, и, конечно, вопросы культуры — сохранение традиций русского языка и «контроль того, что предъявляет современные кино и театр россиянам, на что тратятся деньги государства (а это налоги избирателей) в креативной сфере». Звучит интересно, но достаточно вспомнить и другие инициативы Певцова, чтобы портрет депутата был еще более ярким. В частности, артист призывал вернуть в экономику практику советских пятилеток или навсегда заблокировать Twitter или же оградить российского зрителя от скандальных телепередач. Петр Толстой



2016 год, Петр Толстой жмет руку председателю парламента Непала Онсари Гхарти Магар Фото: Duma.gov.ru Поделиться Поделиться







В Государственной думе телеведущий и продюсер Петр Толстой сидит с 2016 года, продлить депутатский срок ему помогли избиратели Люблинского округа столицы. Если оценивать депутатскую карьеру Толстого по прошлому созыву, его можно назвать очень активным человеком: Толстой стал соавтором 59 инициатив и поправок к федеральным законам. Например, вместе с сенатором Андреем Клишасом сочинил поправку, по которой иностранным агентом могут признать любого человека за распространение материалов СМИ — иностранного агента и имеющего финансирование из-за рубежа.

За время депутатства Петр Толстой прославился и одиозными высказываниями. Он выступил против закона о домашнем насилии, который, по его мнению, направлен на раскол семьи «с помощью постороннего вмешательства, начиная от соседей и заканчивая НКО». А вместо западных лекарств Толстой предложил россиянам лечиться корой дуба и боярышником. Ирина Роднина



Ирина Роднина на открытии выставки «Ирина Роднина. Непобедимая» в Госдуме Фото: Duma.gov.ru Поделиться Поделиться







Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира начала заниматься политикой в начале нулевых. Ирина Роднина пыталась попасть в Госдуму на выборах в 2003 году и на довыборах в 2004-м , но успешной оказалась лишь третья попытка. В 2007-м спортсменка стала депутатом от «Единой России», в этом году ее карьера продолжится уже в восьмом думском созыве. Ранее Роднина входила в комитет по международным делам. В последнем созыве работала над 15 законопроектами, вместе с депутатом Оксаной Пушкиной предложила закон о беби-боксах — местах, где можно анонимно оставить новорожденного ребенка, а мать при этом разыскивать не будут.

— Пока закон о беби-боксах не принят, мы так и будем читать чудовищные сводки о погибших новорожденных, — объясняли тогда необходимость законопроекта его авторы. Помимо законотворческой работы, Роднина входила в комитет по этике Госдумы. Вместе с другими депутатами в марте 2018 года она заслушала объяснения двух журналисток, которые обвинили в сексуальных домогательствах депутата Леонида Слуцкого. По итогу комиссия не нашла «нарушения поведенческих норм». Ирина Яровая



Яровая — одна из самых активных депутатов думы Фото: Duma.gov.ru Поделиться Поделиться







В 1980-х и 1990-х годах Ирина Яровая работала при прокуратуре, а с 2007 года — депутат Государственной думы. Нынешний созыв для нее уже четвертый, на ее счету 238 законодательных инициатив и поправок. Известность Яровая получила после авторства резонансных законопроектов, в том числе об ужесточении правил проведении митингов, уголовной ответственности за клевету и об обязательном получении статуса иностранного агента за финансирование из-за рубежа. В 2016 году депутат внесла поправки в законы о терроризме и экстремизме, прозванные в народе «пакетом Яровой»: поправки предполагали не только ужесточение текущего наказания, но и введение дополнительных причин на въезд и выезд из страны, дозволение следователям получать информацию из электронной переписки, обязывание операторов связи хранить звонки и сообщения абонентов в течение трех лет, а также обязывание организаторов распространения информации в Интернете декодировать сообщения пользователей и по требованию ФСБ предоставлять данные. Все эти требования, по разным оценкам, доставили операторам связи и «Почте России» немалые дополнительные расходы — до 2,2 трлн рублей операторам и до 500 млрд рублей почте.

Последние поправки Яровой были более-менее лояльными. В частности, она — один из авторов запрета коллекторам общаться с третьими лицами и проекта типового контракта для закупки питания школьникам. Виталий Милонов



В Государственной думе Виталий Милонов представляет Петербург последние пять лет Фото: Duma.gov.ru Поделиться Поделиться







Скандальная слава пришла к Виталию Милонову еще в бытность депутатом питерского Заксобрания, тогда он с завидной частотой извергал удивительные идеи. Например, предлагал запретить кальяны якобы из-за пропаганды наркотиков. Был одним из авторов законопроекта об административной ответственности за пропаганду гомосексуализма и педофилии и безуспешно пытался привлечь к этой самой ответственности группу Rammstein, Леди Гага и Мадонну. Милонов пытался запретить фото- и видеосъемку в метро, закрыть за безнравственность телеканал MTV и ратовал за наделение эмбриона гражданскими правами. С приходом Милонова в Госдуму в 2016 году его инициативы потеряли былой шик. В прошлом созыве он стал соавтором 15 инициатив, среди которых включение сайтов с рекламой алкоголя в перечень запрещенных, регистрация детей до 14 лет в соцсетях только с согласия родителей или же запрет на пользование социальными сетями в рабочее время. Он же предлагал министру ЖКХ привлекать горожан к уборке снега за скидки в ЖКХ. В 2019 году Милонов предложил захоронить тело Ленина, чем навлек на себя гнев коммунистов. — Что, вы будете гробокопательством заниматься? Эти мерзавцы перед праздником в душу плюют всем людям, — возмущался тогда лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Николай Валуев

Деятельность в Госдуме Валуев начал с замены собственного кресла Фото: Duma.gov.ru Поделиться Поделиться







Николай Валуев занимается политикой больше 10 лет: еще в 2011-м он переизбрался от кемеровского отделения «Единой России», а вот участием в седьмом и восьмом созывах Госдумы должен быть обязан избирателям Брянской области. Депутатскую карьеру Валуев начал с замены кресла: стандартное спортсмену ростом 2 метра 13 см оказалось маловато. — Кресло обычное, такое же, как у всех депутатов, только спинка чуть выше — чтобы подпирать мне спину. Но сегодня всё равно было очень неудобно в нем сидеть, — жаловался тогда Валуев. — Я просил, перед тем как это кресло устанавливали, чтобы наклон спинки сделали больше, чтобы спина отдыхала. Я попросил еще раз сегодня. Новое кресло ему, кстати, сделали. Сначала Валуев был членом комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи, но в последние годы больше занимался экологией, чем спортом — бывший боксер числится соавтором в 25 законопроектах, в том числе законе о легальном сборе валежника. Он же внес поправки в законопроект о застройке лесных зон и вольерной охоте.

Вячеслав Фетисов



Фото: Duma.gov.ru Поделиться Поделиться







Хоккеист и заслуженный тренер России с 2007 года состоит в «Единой России», с 2008-го был членом Совета Федерации от Приморского края. В 2016 году Вячеслав Фетисов стал депутатом Госдумы, состоял в комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. На счету парламентария 30 законопроектов. Фетисов, в частности, предложил ввести понятие «молодой ученый» для россиян моложе 40 лет с учеными степенями, а также разработать меры поддержки для них. Помимо этого депутат предложил поднять возрастную планку для молодежи — с 30 до 35 лет (и президент, кстати, подписал такой указ в конце 2020 года). По замыслу Фетисова, это расширяет возможности для молодых людей использовать меры государственной поддержки, например, на получение гранта по результатам всероссийского конкурса молодежных проектов.

Александр Хинштейн

Хинштейн в Госдуме с 2003 года, только сейчас на рассмотрении парламента находится больше тысячи законопроектов, в которых он участвовал Фото: Duma.gov.ru Поделиться Поделиться







Старожилы помнят Александра Хинштейна как журналиста-расследователя: в 19 90-е он выпустил ряд статей, которые стали поводом для уголовных дел, касающихся высокопоставленных чиновников. Из-за его же материалов проводились обыски у Березовского и Абрамовича. Ближе к нулевым интересы Хинштейна стали смещаться в сторону политики, с 2003 года он — депутат Государственной думы. Хинштейн являлся соавтором закона «О деятельности иностранных лиц в Интернете», по которому у зарубежных IT-гигантов должны быть филиалы в России, поддержал переход на электронные паспорта, был одним из инициаторов наказывать кондукторов штрафом за высадку несовершеннолетнего пассажира-безбилетника из общественного транспорта. В конце прошлого года Госдума приняла еще один закон Хинштейна — о цензуре в Интернете: Роскомнадзор может блокировать сайты, ограничивающие «значимую информацию на территории РФ по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии и (или) в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отношении России или россиян». Вместе с коллегами-единороссами Александр Хинштейн предложил запретить въезд в страну иностранцам, проявившим ненависть и вражду к русскоязычному населению или оскорбившим ветеранов Великой Отечественной войны.

Владислав Третьяк

Спортивная карьера Третьяка плавно перетекла в политическую Фото: Duma.gov.ru Поделиться Поделиться







С 1969-го по 1984 год Владислав Третьяк защищал ворота ЦСКА и СССР. Только за советскую сборную Третьяк сыграл 482 матча и 117 игр на ЧМ и Олимпийских играх. Последний раз на лед Третьяк вышел в 1984-м , дальше началась тренерская карьера, а в середине 19 90-х — политическая. Избраться в Госдуму у Третьяка получилось впервые в 2003 году, с тех пор он — депутат каждого созыва, но активным депутатом его не назовешь: в архиве Думы мы нашли всего 37 законопроектов, четыре из которых находятся на рассмотрении. В основном они касаются спорта. В частности, Владислав Третьяк предложил регулировать деятельность спортивных агентов — без аккредитации они не смогут устраивать спортсменов в различные клубы.

