В Финском заливе в районе дамбы у Кронштадта выловили редкую рыбу — европейского угря.

Как сообщает 8 октября зоолог Павел Глазков в своём паблике «Каждой твари по паре» «ВКонтакте», находку сделали сотрудники Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанологии, расположенного в Петербурге. «Нагулявшись в пресных водоемах бассейна Невы, Луги, Норовы, рыба скатывается вниз, в море, и уходит в места нерестилищ, которые расположены очень далеко, за тысячи километров. Считается, что проходят угри до мест своего нереста около 7–10 тысяч километров. Это самая длинная, протяженная миграция среди всех рыб нашей планеты! И эта уникальная рыба встречается в водах Петербурга и Ленинградской области», — рассказывает Павел Глазков.



Пойманному угрю, по оценкам учёных, больше 10 лет. Эта рыба в природе живёт до 40 лет и в конце жизни отправляется в Саргассово море, чтобы на глубине почти в полкилометра продолжить род. «Невероятно: живет рыба в пресной воде, а нерестится — один раз в жизни — в солёной, и исключительно в Саргассовом море, проделывая путь длиной до 10 тыс. км», — отмечает зоолог, подчёркивая, что это беспрецедентный случай среди рыб.



«Еще более интересен путь будущего европейского угря после появления на свет на больших глубинах в Саргассовом море. Оттуда его личинки с течением Гольфстрим начинают свой медленный путь к европейским берегам. Во время путешествия они превращаются в «лептоцефала» — личинку листовидной формы. До этой стадии доживает лишь 1 % личинок (!). Только на третьем году жизни личинки оказываются в Восточной Атлантике, где превращаются в так называемого стекловидного угря — прозрачную рыбку длиной 6–8 см. И через год молодые угорьки наконец достигают Северной Европы, в том числе Балтийского моря, и начинают подъем вверх по рекам, где будут жить десятки лет, чтобы затем вернуться в Саргассово море и раз в жизни продолжить свой род», — рассказывает Павел Глазков.

