В Екатеринбурге проверили школы после паники в родительских чатах

По данным издания, родительские чаты и студенческие группы наводнили посты о готовящемся нападении. Кто-то говорит, что стрелков двое, кто-то — что десять. Часто отправляют фотографию молодого человека с оружием, которого «задолбали учителя». Среди возможных целей кроме школ и детсадов называют колледжи и университеты.

Многие жители Екатеринбурга оставили своих детей дома после того, как в родительских чатах стали разлетаться сообщения о том, что в городе якобы готовятся теракты в школах и детских садах. Об этом 8 октября пишет E1.RU . Силовики подтверждения этой информации не нашли.

ТАСС также передаёт, что в Екатеринбурге проверяют школы и детские сады после сообщений в родительских чатах об угрозах нападения. Похожие сообщения рассылались и в других городах России.



Росгвардия осмотрела школы в Екатеринбурге из-за сообщений о готовящемся теракте, отмечается в публикации E1.RU. «Сотрудники правоохранительных органов проверяют на соответствие действительности данные сообщения, распространяемые в социальных сетях, — заявил изданию начальник пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Просьба к родителям: не поддаваться на провокации и не реагировать паническим образом».



11 мая в Казани 19-летний выпускник гимназии Ильназ Галявиев зашел в здание и расстрелял учеников и учителей. Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников, более двадцати пострадали. 20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу по окружающим. Люди спасались, прыгая из окон. Погибли не менее шести человек, более 40 пострадали. После этого из разных регионов поступают сообщения о школьниках, которые тоже угрожали учебным заведениям.