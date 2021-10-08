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В Екатеринбурге проверили школы после паники в родительских чатах

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Многие жители Екатеринбурга оставили своих детей дома после того, как в родительских чатах стали разлетаться сообщения о том, что в городе якобы готовятся теракты в школах и детских садах. Об этом 8 октября пишет E1.RU. Силовики подтверждения этой информации не нашли.

По данным издания, родительские чаты и студенческие группы наводнили посты о готовящемся нападении. Кто-то говорит, что стрелков двое, кто-то — что десять. Часто отправляют фотографию молодого человека с оружием, которого «задолбали учителя». Среди возможных целей кроме школ и детсадов называют колледжи и университеты.

ТАСС также передаёт, что в Екатеринбурге проверяют школы и детские сады после сообщений в родительских чатах об угрозах нападения. Похожие сообщения рассылались и в других городах России.

Росгвардия осмотрела школы в Екатеринбурге из-за сообщений о готовящемся теракте, отмечается в публикации E1.RU. «Сотрудники правоохранительных органов проверяют на соответствие действительности данные сообщения, распространяемые в социальных сетях, — заявил изданию начальник пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Просьба к родителям: не поддаваться на провокации и не реагировать паническим образом».

11 мая в Казани 19-летний выпускник гимназии Ильназ Галявиев зашел в здание и расстрелял учеников и учителей. Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников, более двадцати пострадали. 20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу по окружающим. Люди спасались, прыгая из окон. Погибли не менее шести человек, более 40 пострадали. После этого из разных регионов поступают сообщения о школьниках, которые тоже угрожали учебным заведениям.

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Комментарии (3)

vader
А все же, возможно, не так уж и неправильно не было никакой гласности в СССР. И средств быстрого распространения информации. Жили люди куда спокойнее.
266326494
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень .неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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