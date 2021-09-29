Девочку подозревают в том, что она решила взорвать школу в Омске и сделала бомбы. Её нашли после стрельбы в Перми

В Омске 15-летняя школьница подозревается в желании взорвать свою школу. Она якобы привлекла к делу 13-летнего друга. Об этом 29 сентября сообщает телеграм-канал Baza.



По его данным, ученица 9-го класса омского лицея № 92 начала готовиться к подрыву весной. Вместе с другом она, по предварительной информации, изготовила две бомбы, купив составляющие в магазинах. Одну испытали — она не взорвалась.



Силовики вышли на девушку после стрельбы в пермском университете, когда начали активно проверять соцсети и заметили её майский пост. Правоохранители провели обыски у обоих школьников, осмотрели место, где они испытывали взрывчатку. Полицейским девочка сказала, что после неудачной попытки они больше не стали собирать бомбы.

