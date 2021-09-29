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Девочку подозревают в том, что она решила взорвать школу в Омске и сделала бомбы. Её нашли после стрельбы в Перми

Baza: В отношении 9-классницы в Омске возбуждено дело о подготовке к массовому убийству

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В Омске 15-летняя школьница подозревается в желании взорвать свою школу. Она якобы привлекла к делу 13-летнего друга. Об этом 29 сентября сообщает телеграм-канал Baza.

По его данным, ученица 9-го класса омского лицея № 92 начала готовиться к подрыву весной. Вместе с другом она, по предварительной информации, изготовила две бомбы, купив составляющие в магазинах. Одну испытали — она не взорвалась.

Силовики вышли на девушку после стрельбы в пермском университете, когда начали активно проверять соцсети и заметили её майский пост. Правоохранители провели обыски у обоих школьников, осмотрели место, где они испытывали взрывчатку. Полицейским девочка сказала, что после неудачной попытки они больше не стали собирать бомбы.

В отношении девятиклассницы, по данным «Базы», возбуждено уголовное дело о подготовке к массовому убийству. При этом у неё диагностировано психическое заболевание. 13-летний мальчик избежал привлечения к уголовной ответственности в силу возраста.

20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу по окружающим. Погибло не менее шести человек, более 40 пострадали. Мать стрелка позже рассказала, что сын всегда не любил людей. Расследуется уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ — «Убийство».

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