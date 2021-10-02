Юного школьника поймали после расклейки объявлений про стрельбу: «Школа, готовься»

Сотрудники УМВД и УФСБ по Рязанской области оперативно разыскали малолетнего школьника, который расклеивал объявления с угрозами в адрес школы № 1 в Новомичуринске.



Как сообщает 2 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного УМВД, поводом для угроз стало сложное эмоциональное состояние ребёнка. Фотографии записок появились в местных соцсетях и интернет-газетах. В них говорилось: «Школа № 1 , готовься», также содержались угрозы стрельбы, снабжённые смайликами.



«Сегодня в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД и УФСБ России по Рязанской области установлена личность автора записки с угрозами в адрес школы. Им оказался учащийся, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности. Высказывания реальной угрозы не представляли. Причины также установлены. В отношении малолетнего и его родителей принимаются меры профилактического характера», — рассказали ТАСС в полиции.

