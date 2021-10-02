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Юного школьника поймали после расклейки объявлений про стрельбу: «Школа, готовься»

Ребёнок в Рязанской области угрожал школе

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Сотрудники УМВД и УФСБ по Рязанской области оперативно разыскали малолетнего школьника, который расклеивал объявления с угрозами в адрес школы № 1 в Новомичуринске.

Как сообщает 2 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного УМВД, поводом для угроз стало сложное эмоциональное состояние ребёнка. Фотографии записок появились в местных соцсетях и интернет-газетах. В них говорилось: «Школа № 1, готовься», также содержались угрозы стрельбы, снабжённые смайликами.

«Сегодня в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД и УФСБ России по Рязанской области установлена личность автора записки с угрозами в адрес школы. Им оказался учащийся, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности. Высказывания реальной угрозы не представляли. Причины также установлены. В отношении малолетнего и его родителей принимаются меры профилактического характера», — рассказали ТАСС в полиции.

20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу по окружающим. Погибло не менее шести человек, более 40 пострадали. Расследуется уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

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Комментарии (2)

Pilat
Видимо ничего не изменилось в отношении школьников к школе.
SU LUX INN
поймали за Руку, как дешевку!
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