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Про Горшка и Князя снимут сериал. Родственники ушедшего согласны

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Началась работа над художественным сериалом о группе «Король и Шут», сообщил 7 октября КиноПоиск. Это будет собственный проект платформы. Одним из продюсеров будущего сериала станет вокалист группы Андрей Князь Князев. Родственники Михаила Горшенева, второго лидера КиШ, тоже дали согласие на съемки проекта о коллективе.

Идея выпустить художественную биографию группы принадлежит Игорю Панкеру Гудкову, соратнику музыкантов, который на пике популярности уже снимал коллективу фильмы-концерты — «Праздник Скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю».

Сериал расскажет о взаимоотношениях между участниками группы и о непростом пути музыкантов к вершинам всероссийской популярности. Сейчас кинопроизводители отсматривают актеров на главные роли сериала.

«Я давно думал об этом. Знаю, что и Горшок мечтал о фильме про группу «Король и Шут». Это очень непростое дело, и творческая команда, которая сейчас сложилась, вселяет уверенность, что все должно получиться максимально круто», — приводит КиноПоиск слова Андрея Князева.

Режиссером сериала выступит Рустам Мосафир («Шаман», «Скиф»), сценарий напишет автор сериала «Контакт» Дмитрий Лемешев, оператором проекта станет Никита Рождественский, он снимал фильм «Красный призрак» и сериал «Обитель».

Сериал выйдет на стриминг-платформе «КиноПоиск» в 2022 году.

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Комментарии (1)

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КиШ любил послушать. сериал посмотрю, только вроде пропаганда наркотиков у нас запрещена, не?
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