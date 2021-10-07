автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







7 октября в Фонде исторической фотографии имени К. К. Буллы открылась выставка известного петербургского фотографа Павла Маркина «75. Диагноз: фотокорреспондент». Для выставки мэтр фотоискусства подобрал 75 снимков — по числу прожитых лет. Вообще свой самый первый кадр будущий фотограф сделал в пять лет. На нем запечатлены шеренги майской демонстрации 1952 года: одинаково одетые люди несут по Дворцовой площади гигантские портреты советских вождей.



Фото: предоставил Павел Маркин Поделиться Поделиться







Павел Маркин принимает поздравления гостей с фотокамерой в руках.

«Мой учитель говорил: «Паша, никогда не выпускай из рук фотоаппарат, ложишься спать — клади его под подушку. Выходишь за хлебом — бери его с собой. Вдруг попадется кадр, о котором ты мечтал всю жизнь» — делится он.

Фото: предоставил Павел Маркин Фото: предоставил Павел Маркин Поделиться Поделиться







Черно-белыми фотографиями большого формата увешан весь зал музея на четвертом этаже на Невском, 54. На них непарадные портреты звезд, Гагарин в форме, простые горожане, сюжетные зарисовки, пейзажи из экзотических стран. За каждым снимком — отдельная большая история.



Фото: предоставил Павел Маркин Поделиться Поделиться







«Я — первый петербургский фотограф, который побывал в Крестах. На этой фотографии — человек, который говорит мне: «Сними меня, начальник, я тут за 2 недели 14 килограмм потерял!» — рассказывает мастер, прогуливаясь по залу, окруженный коллегами, журналистами газет, где он работал, и, конечно, учениками. До прошлого года Маркин оставался деканом факультета фотокорреспондентов имени Гальперина, воспитав за 37 лет на этой должности тысячи фотографов.



Фото: предоставил Павел Маркин Фото: предоставил Павел Маркин Фото: предоставил Павел Маркин Фото: предоставил Павел Маркин Поделиться Поделиться







«Фотожурналистика — это такая зараза: если ею заболел — это до гробовой доски. Но мое самое большое счастье — когда ученик снимает лучше, чем я», — говорит он.



Фото: предоставил Павел Маркин Поделиться Поделиться







Выставка «75. Диагноз: фотокорреспондент» в Фонде исторической фотографии имени К. К. Буллы продлится до 18 октября.



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





