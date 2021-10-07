Несколько центральных улиц Петербурга в середине октября будут недоступны для проезда и парковки из-за киносъемок. Перекрывать движение обещают на короткие промежутки.
Как сообщает 7 октября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, в течение трех дней в связи с проведением съемок художественного фильма «Из тени в свет, или Последнее дело майора Бессонова» будут временно перекрывать движение транспорта в Центральном и Адмиралтейском районах города. Не более чем на 10 минут в час будут закрывать проезд:
- 14 октября с 13:00 до 23:00 — по четной стороне набережной Крюкова канала от проспекта Римского-Корсакова до улицы Союза Печатников;
- 15 октября с 8:00 до 16:00 — по Караванной улице вдоль Манежной площади;
- 15 октября с 14:00 до 23:00 — по четной и нечетной сторонам набережной Крюкова канала от набережной Мойки до улицы Декабристов и Матвееву мосту.
А 17 октября движение по крайней правой полосе Большеохтинского моста в направлении от Малоохтинской набережной к Синопской набережной перекроют с 16:00 до 23:59.
Помимо этого, будет запрещено парковаться:
- с 16:00 13 октября до 16:00 14 октября — на набережной Мойки у дома 87;
- с 16:00 13 октября до 23:00 14 октября — на четной стороне набережной Крюкова канала от проспекта Римского-Корсакова до улицы Союза Печатников и Театральной площади от Торгового моста до улицы Глинки;
- с 16:00 14 октября до 16:00 15 октября — на Караванной улице от площади Белинского до Итальянской улицы;
- с 16:00 14 октября до 23:00 15 октября — на набережной Крюкова канала от улицы Декабристов до набережной Мойки и от дома 5 по площади Труда до Большой Морской улицы;
- с 6:00 до 23:59 17 октября — в боковом проезде Тульской улицы вдоль дома 17 по Смольному проспекту.
Напомним также, что из-за дорожных работ с 8 октября ограничат проезд по Приморскому путепроводу и закроют Пикалов мост. С 4 октября на ремонт ушел Трамвайный проспект, с 5-го — меняют асфальт и прокладывают коммуникации на Кадетской линии и в Красном Селе, а продолжающийся ремонт проспекта Обуховской Обороны несколько дней собирает пробки в районе развязки с КАД. Кроме того, с 9 октября почти на год на капитальный ремонт закрывается Биржевой мост. О схемах движения читайте на «Фонтанке».