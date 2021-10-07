Несколько центральных улиц Петербурга в середине октября будут недоступны для проезда и парковки из-за киносъемок. Перекрывать движение обещают на короткие промежутки.



Как сообщает 7 октября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, в течение трех дней в связи с проведением съемок художественного фильма «Из тени в свет, или Последнее дело майора Бессонова» будут временно перекрывать движение транспорта в Центральном и Адмиралтейском районах города. Не более чем на 10 минут в час будут закрывать проезд: