Финляндия в очередной раз продлила ограничения для российских туристов

Правительство Финляндии приняло решение продлить ограничения на границе с РФ еще на две недели. Въезд разрешен только из государств, указанных в перечне. Россия там не упоминается.
«Для других стран трансграничное движение ограничено до 24.10.2021», — сообщается 7 октября в постановлении властей Суоми, которое опубликовано на сайте правительства.
Свое решение финские чиновники обосновали тем, что уровень вакцинации «не оценивается как достаточный», поэтому в республике сохраняется риск перегрузки системы здравоохранения.
Власти Суоми регулярно продлевают ограничения для россиян.
Категории граждан РФ, которых финны пускают на свою территорию, постоянно расширяются. Так, летом границу разрешили пересекать родственникам граждан Суоми, а также владельцам финских дач. Правила выдачи «шенгена» были также изменены в середине сентября. Тогда добавили две новые группы: это собирающиеся в бизнес-командировки и обладатели многократных шенгенских виз с истекшим сроком годности, выданных Суоми на срок не менее двух лет. Финская сторона всячески подчеркивает, что получение «шенгена» не гарантирует попадания в соседнюю страну. Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Саннамaариа Ванамо заявила, что после пандемии россиянам будут выдавать много долгосрочных виз.