Финляндия в очередной раз продлила ограничения для российских туристов

Правительство Финляндии приняло решение продлить ограничения на границе с РФ еще на две недели. Въезд разрешен только из государств, указанных в перечне. Россия там не упоминается.

«Для других стран трансграничное движение ограничено до 24.10.2021», — сообщается 7 октября в постановлении властей Суоми, которое опубликовано на сайте правительства.



Свое решение финские чиновники обосновали тем, что уровень вакцинации «не оценивается как достаточный», поэтому в республике сохраняется риск перегрузки системы здравоохранения.

