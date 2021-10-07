Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







В прокате — «Не время умирать», самый долгожданный фильм последних лет. Во-первых, потому что ждать его пришлось два года: он был готов еще весной 2020-го, но прокат несколько раз переносили из-за пандемии. В итоге, впервые в истории заглавная песня из фильма — баллада Билли Айлиш — стала хитом задолго до выхода картины на экраны, что теперь производит странный эффект. Во-вторых и в главных, потому что «Не время» — последнее обращение к образу Бонда Дэниела Крэйга. Больше он суперагента играть не будет, а кто займет его место — пока неизвестно. Но догадываться, в принципе, можно.



Сам по себе сюжет картины, с одной стороны, ставит жирную точку в биографии Бонда, а с другой, примерно набрасывает очертания продолжения саги. Бонд стар, он вышел на пенсию, остепенился и проводит долгий отпуск вместе со своей подругой, Мадлен Суонн, героиней «Спектра», прошлой ленты о суперагенте. Однако старые связи с миром шпионажа дают о себе знать: давний товарищ Бонда, витальный американец Феликс Лейтер, просит его о помощи. Нужно найти беглого специалиста по отравляющим веществам и наведаться на очередной съезд давних врагов Бонда, мирового синдиката «Спектр». Операция с треском проваливается, а самому отставнику поневоле приходится вернуться в строй — чтобы узнать, что его место уже заняла амбициозная дама, которой уже успели присвоить его фирменный номер, 007.

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Барбара Брокколи, наследная правительница бондианы, очень далека от радикализма: вроде бы из-за этого «Казино Рояль» в свое время не снял Тарантино, хотя искренне хотел. И в «Не время умирать» она демонстрирует какой-то высший пилотаж по части совмещения добротных традиций и духа времени. Фильм вполне устроит и староверов, истово поклоняющихся лику Шона Коннери, и новообращенных, вовсе не знакомых с местной мифологией, зато погруженных в атмосферу и дух сегодняшнего дня.



В лучших традициях бондианы, фильм старательно отзеркаливает шпионские скандалы современности: главный злодей тут варит в чанах смертоносные яды, поит одних врагов смертоносным чайком с заразой (отсылка к отравлению Александра Литвиненко), других устраняет, маскируя отраву под флакончик с парфюмом (привет Петрову с Бошировым). Стоит ли говорить, что антагонист носит интернациональное имя Люцифер и русскую фамилию Сафин (хотя и с ударением на последний слог). В общем, как будто и не было последних сорока лет, на дворе холодная война, а значит, Бонду опять есть чем заняться. «Не время умирать» вполне успешно реанимирует этот полузабытый жанр остросовременного шпионского кино.

С другой стороны, этот «Бонд» вполне революционен. Как минимум потому, что на первый план здесь выходят женщины: новая 007 и подруга Бонда. Понятно, почему к написанию сценария привлекли Фиби Уоллер-Бридж, актрису и драматургессу, сочинившую сериалы «Дрянь» и, что куда важнее, «Убивая Еву». В деталях прописать сложный и противоречивый характер сотрудницы МИ-6, сделать ее обаятельной и живой — задача как раз для такой мастерицы по части парадоксов.



Автор: Universal Pictures Russia / YouTube

Вполне революционен и подход к ключевым образам бондианы, и выбор актеров. Добродушный красавец Рами Малек — последний, кого можно представить себе в образе глобального злодея. Но именно благодаря этой неочевидности его персонаж получается самым неординарным из антагонистов Бонда: он не фанатик, а тяжело больной, изуродованный противостоянием разведок мужчина, который жаждет не столько гибели человечества, сколько мести. В общем, впервые зрители могут искренне сопереживать негодяю, с которым герою предстоит вступить в схватку.

Расчетливый начальник М в исполнении Ральфа Файнса здесь превращается в самую неприглядную фигуру, безответственного чиновника, который не особо готов отвечать за свои проступки. Бонд-герл, которую играет французская дива Леа Сейду, мало того, что взята из прошлой ленты, «Спектра», так еще и становится ключевой фигурой сюжета, из-за нее заваривается вся каша.

Дэниэл Крэйг на прощание выдает в «Не время умирать» концентрат своего Бонда: он появился на экране, получая по яйцам (что тогда вызвало шквал критики: как так, непогрешимый джентльмен предстает в чем мать родила, да еще и сплевывает зубы на пол!), а покидает сагу самым настоящим стариком. Дело не в возрасте актера — Крейгу те же 53, что и Коннери, когда он снялся в «Никогда не говори никогда», а Роджер Мур покинул сагу и того позже. Крэйг именно играет старика: на его лице виден каждый синяк, полученный героем за последние полвека. Эта физиологичность сама по себе превращает «Не время умирать», простите за невольный каламбур, в пышные похороны героя — такому просто нечего больше делать в жестоком мире шпионажа, а на покой он органически не способен уйти. Получается еще и самый драматичный Бонд, Крэйг дарит ему почти шекспировский размах и объем.



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Тем, кто смеялся над слухами (пока неподтвержденными ничем, кроме самого фильма) о том, что новым Бондом станет темнокожая женщина, тут дается емкий и краткий ответ. Стоит одному из персонажей заикнуться на тему расы, нации и прочих конструктов из прабабушкиной подписки на газету «Биржевыя ведомости», как он отправляется на тот свет. Хочется добавить: и так будет с каждым.

Конечно, это не финал — бондиане, как и прочим киносагам, конца быть не может. Вернее всего в этом смысле сравнивать «Не время умирать» со вторым «Темным рыцарем»: там тоже были какие-то наброски к продолжению и тоже история героя логически завершалась. В итоге, истории о Бэтмене не кончились, да и младший офицер полиции ему на смену не пришел. Сага успешно готовится пережить уже второе рождение после нолановского блокбастера. Примерно то же наверняка будет ждать и Бонда: вряд ли Барбара Брокколи решится на такие радикальные преобразования, тем более, на то, чтобы просто похоронить 007. Скорее, нам предъявят такого Бонда, какого мы еще не видели — правда, ждать его придется дольше, чем выхода на экраны «Не время умирать».

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»