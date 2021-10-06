FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +11
72.57р84.17р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Николай I увидел небо. Окончательно леса с Исаакиевской уйдут недели через три

У Мариинского дворца начали снимать леса с памятника Николаю I

На Исаакиевской площади в Петербурге завершаются реставрационные работы на памятнике Николаю I, рабочие начали снимать леса.

0
Печать
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Как оценили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, куда «Фонтанка» адресовала вопрос о сроках, процесс окончательной подготовки обновленного памятника к открытию небыстрый и займет недели три.

ПоделитьсяПоделиться

Уникальная конная статуя, имеющая только две точки опоры, скрылась в лесах около двух лет назад. В марте 2020 года КГИОП показал, как себя чувствует памятник под деревянным куполом, и рассказал о результатах предварительного исследования, которое шло два года, а также о том, какие дефекты были выявлены.

А в марте 2021 года в ведомстве рассказали, какие именно государственные награды пропали с кирасы императора Николая I и что за дырочки были на кирасе императора.

Памятник, возведенный Огюстом Монферраном при участии скульпторов Петра Клодта, Роберта Залемана и Николая Рамазанова, был открыт 25 июня 1859 года. Он не покидал своего места даже в Великую Отечественную войну.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний