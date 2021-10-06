Как оценили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, куда «Фонтанка» адресовала вопрос о сроках, процесс окончательной подготовки обновленного памятника к открытию небыстрый и займет недели три.

Уникальная конная статуя, имеющая только две точки опоры, скрылась в лесах около двух лет назад. В марте 2020 года КГИОП показал , как себя чувствует памятник под деревянным куполом, и рассказал о результатах предварительного исследования, которое шло два года, а также о том, какие дефекты были выявлены.

А в марте 2021 года в ведомстве рассказали, какие именно государственные награды пропали с кирасы императора Николая I и что за дырочки были на кирасе императора.

Памятник, возведенный Огюстом Монферраном при участии скульпторов Петра Клодта, Роберта Залемана и Николая Рамазанова, был открыт 25 июня 1859 года. Он не покидал своего места даже в Великую Отечественную войну.

