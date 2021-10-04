FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +11
72.92р84.46р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Люди быстро подхватывают вирус и быстро «тяжелеют»: врачи — о новых симптомах ковида и четвертой волне

20
Печать
Медики отмечают, что этой осенью болезнь развивается быстрее, чем в прошлом году
Медики отмечают, что этой осенью болезнь развивается быстрее, чем в прошлом годуФото: Артем Устюжанин / E1.RU
ПоделитьсяПоделиться

Этой осенью врачи отмечают, что симптомы коронавирусной инфекции изменились: болезнь быстрее развивается, инкубационный период сократился, пациенты быстро «тяжелеют». Мы поговорили с врачом-инфекционистом и эпидемиологом, которые работают в ковидных госпиталях, а также с сотрудником скорой помощи, чтобы узнать, как сейчас определяются симптомы ковида, меняется ли лечение и почему растет количество смертей.

Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев отметил, что заболевшие стали более заразны, чем в прошлом году.

— Инкубационный период сократился до 4,5–5 дней, при этом очень высокие вирусные концентрации достигаются у инфицированных людей в верхних дыхательных путях. Более чем в тысячу раз больше, чем это было в прошлом году, — отметил Александр Соловьев. — Из-за этого, во-первых, люди стали более заразны, чем год назад, могут инфицировать больше людей вокруг себя. Во-вторых, инфицирующая доза возросла многократно, люди легче заражаются. И в-третьих, в организме инфицированных людей высокая вирусная нагрузка приводит к быстрому клиническому утяжелению, которое часто наблюдается уже в течение нескольких дней после начала проявления симптомов.

В больницы стали чаще попадать молодые пациенты
В больницы стали чаще попадать молодые пациентыФото: Артем Устюжанин / E1.RU
ПоделитьсяПоделиться

О новых симптомах рассказал и сотрудник скорой помощи. По его словам, у пациентов стали чаще встречаться поражения центральной нервной системы.

— Изменения симптомов заметны, они отличаются от тех, что были в первую волну, — отметил работник скорой. — Часто встречается жидкий стул, у кого-то просто слабость, а на самом деле оказывается, что у человека пневмония. Заметны поражения центральной нервной системы: головокружение, потеря сознания, мелькание «мушек» перед глазами. Также часто уже у тех, кто перенес коронавирус, остаются эти симптомы: слабость, онемения. А у некоторых возникают нарушения мозгового кровообращения, инсульты.

Врач-инфекционист отметил, что с начала третьей волны все пациенты болеют тяжелее.

— Мы это связываем с новым штаммом вируса, — говорит врач. — Некоторые пациенты почему-то хуже поддаются лечению. Раньше схема казалась беспроигрышной для определенной группы пациентов, теперь такого нет, — рассказал инфекционист. — Например, человек в среднем возрасте без хронических заболеваний. Мы выбрали схему лечения и были уверены в ней, потому что раньше она не подводила. Но, несмотря на всё, что мы делаем, ему становится хуже. Почему — мы не знаем.

Некоторые пациенты теперь хуже поддаются лечению
Некоторые пациенты теперь хуже поддаются лечениюФото: Артем Устюжанин / E1.RU
ПоделитьсяПоделиться

Среди тяжелых пациентов, которых не удается спасти, появились молодые люди. Им от 30 лет, и у многих даже нет хронических заболеваний. Но пока это, к счастью, не носит массового характера.

— Проблема в том, что непонятно, от чего это зависит. Тяжело болеют вообще все, в том числе и крепкие 25-летние, — говорит врач.

Также медики отмечают, что в красных зонах мало людей, которые сделали прививку. Среди них умирают единицы, и в основном те, у кого букет хронических заболеваний и очень солидный возраст.

Врачи считают, что из-за того, что у нас нет практически никаких ковидных ограничений, заболеваемость и смертность стремительно растут. Заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Чернявская отмечает, что люди утрачивают чувство настороженности и перестают соблюдать необходимые меры безопасности.

Тяжело болеют даже молодые и физически крепкие пациенты
Тяжело болеют даже молодые и физически крепкие пациентыФото: Артем Устюжанин / E1.RU
ПоделитьсяПоделиться

— В конце марта и апреле 2020 года был локдаун, — говорит Ольга Чернявская. — Нам было запрещено выходить из своих квартир. Сейчас такого запрета нет, мы можем свободно перемещаться по городу. Люди хотят снять маски, хотят, чтобы жизнь была как раньше. Но как раньше уже не будет. Коронавирус изменил нашу жизнь, и что будет дальше — трудно сказать.

Эпидемиолог считает, что впереди у нас — фаза эпидемического распространения.

— Прогноз неутешительный, но штамм разгоняется, заболеваемость и летальность растут. Важно оценивать летальность не по абсолютным цифрам, а по процентам, — подчеркивает эксперт.

«Вирус, к сожалению, по законам развития эпидемии будет становиться еще злее, заразнее, и летальность еще будет расти»
врач-эпидемиолог

При этом медики заявляют, что существует проблема: в стационары приезжают очень запущенные пациенты. Врачи поликлиник затягивают с домашним лечением, назначая арбидол и антибиотики, а иногда и вовсе убеждая в отсутствии ковида. Из-за этого пациенты приезжают в стационары с запущенной болезнью и серьезными пневмониями.

Медики отмечают, что этой осенью болезнь развивается быстрее, чем в прошлом году
Медики отмечают, что этой осенью болезнь развивается быстрее, чем в прошлом годуФото: Артем Устюжанин / E1.RU
В больницы стали чаще попадать молодые пациенты
В больницы стали чаще попадать молодые пациентыФото: Артем Устюжанин / E1.RU
Некоторые пациенты теперь хуже поддаются лечению
Некоторые пациенты теперь хуже поддаются лечениюФото: Артем Устюжанин / E1.RU
Тяжело болеют даже молодые и физически крепкие пациенты
Тяжело болеют даже молодые и физически крепкие пациентыФото: Артем Устюжанин / E1.RU

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (20)

AndrewBarsik
Судя по описанию симптомов заболевания при заражении новым штаммом, теперь все болезни от поноса до инсульта называются коронавирусом. И дикая смертность от обычных заболеваний, вызванная уничтожением системы здравоохранения, чохом списывается на пандемию.
DAE
Ах вот оно что - ограничений у нас оказывается не хватает.
Ну конечно - что то у нас народишко почувствовал себя слишком свободным.
Непорядок это - нужно посильнее прижать всех к ногтю.
Максим Климович
К нам в третью волну пришла участковый врач из поликлиники в маске на подбородке, без теста, без градусника. Уверяла, что у нас не ковид, прописала арбидол. Через пару дней у нас брала мазок уже зав отделением, все остальные терапевты ушли на больничный)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний