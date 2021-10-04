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В Петербурге умерла основатель Музея искусств Дягилева Татьяна Юрьева

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Профессор СПбГУ, основатель Музея современных искусств имени С. П. Дягилева Татьяна Юрьева скончалась в Петербурге 3 октября. Об этом сообщил в Facebook писатель Андрей Аствацатуров.

«Искусство было ее призванием, ее существом, которому она служила абсолютно самоотверженно. Она организовывала потрясающие выставки, интереснейшие конференции, встречи с яркими людьми, она поддерживала художников, помогала молодым искусствоведам. При этом контекст, который она создавала вокруг себя, всякий раз становился не ее собственным, а общим, принадлежащим всем нам», — рассказывает Андрей Аствацатуров.

Татьяна Семеновна Юрьева — искусствовед, педагог, доктор искусствоведения, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Санкт-Петербургского Союза художников России, член Санкт-Петербургского отделения АИС Всероссийской Ассоциации историков искусства и художественных критиков (АИС). Она родилась 18 октября 1943 года в Ташкенте, куда её родители были эвакуированы из Ленинграда. Училась в ЛИЖСА имени Репина, там же осталась преподавать. В 1989 году, уйдя из института Репина, учредила Центр искусств имени С. П. Дягилева.

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