В Петербурге умерла основатель Музея искусств Дягилева Татьяна Юрьева

Профессор СПбГУ, основатель Музея современных искусств имени
«Искусство было ее призванием, ее существом, которому она служила абсолютно самоотверженно. Она организовывала потрясающие выставки, интереснейшие конференции, встречи с яркими людьми, она поддерживала художников, помогала молодым искусствоведам. При этом контекст, который она создавала вокруг себя, всякий раз становился не ее собственным, а общим, принадлежащим всем нам», — рассказывает Андрей Аствацатуров.
Татьяна Семеновна Юрьева — искусствовед, педагог, доктор искусствоведения, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Санкт-Петербургского Союза художников России, член Санкт-Петербургского отделения АИС Всероссийской Ассоциации историков искусства и художественных критиков (АИС). Она родилась 18 октября 1943 года в Ташкенте, куда её родители были эвакуированы из Ленинграда. Училась в ЛИЖСА имени Репина, там же осталась преподавать. В 1989 году, уйдя из института Репина, учредила Центр искусств имени