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«Тостовали за честные выборы». Депутаты отметили избрание банкетом на Каменном острове

В Петербурге депутаты отпраздновали избрание в ЗакС

Депутаты Законодательного собрания Петербурга отметили собственное избрание банкетом в правительственной резиденции К2.

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Как рассказали «Фонтанке» участники, поздравить их с получением мандатов пришли губернатор Александр Беглов, заместитель полномочного представителя президента Вадим Леонтьев и глава горизбиркома Наталья Чечина.

Торжество состоялось вечером 1 октября. Депутаты, согласившиеся анонимно поделиться впечатлениями, сообщили, что открывали мероприятие официальные лица. Беглов говорил про взаимодействие ветвей власти, Чечина — про честные выборы. «Она предложила поднять бокалы за петербургскую избирательную систему, которую некоторые ругают — как правило, необоснованно»,— рассказал один из депутатов. Другой добавил, что многие гости услышали в этой речи намёк на главу Центризбиркома Эллу Памфилову. По словам ещё двух парламентариев, Чечина также упомянула судебные иски от кандидатов, не согласных с результатами выборов, и сообщила, что петербургский горизбирком надеется от них отбиться.

Помимо Александра Беглова, на банкет пришли вице-губернаторы. По словам одного из депутатов, все, кроме Эдуарда Батанова, почти не употребляли спиртного. Также в застолье приняли участие депутаты Государственной думы: избранная от Партии Роста Оксана Дмитриева, единороссы Михаил Романов, Виталий Милонов и Александр Тетердинко. Экс-спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, который также стал депутатом Госдумы, среди них не было, зато его дочь Марина Макарова (Лыбанева), ставшая депутатом городского парламента, застолье посетила.

Губернатор Александр Беглов не стал задерживаться на мероприятии: после аудиенций с лидерами парламентских фракций и другими депутатами он уехал. Вечеринка продолжилась в неформальной обстановке. Наиболее ярким событием для собеседников «Фонтанки» стало выступление экс-главы Выборгского района Валерия Гарнеца, возглавившего комиссию по городскому хозяйству в парламенте. Он декламировал для коллег стихи Бориса Пастернака:

Быть знаменитым некрасиво.

Не это подымает ввысь.

Не надо заводить архива,

Над рукописями трястись.

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Комментарии (10)

pila_grigoryeva
лучшие люди нашего городка

именно поэтому мы по уровню жизни между угандой и папуа новой гвинеей
07A
Мельчают люди. А как же "стоя за дам", "третью не чокаясь", "по гусарски, с локтя"? Где купание нагишом в Невке, сожженная сауна и драка на заре? Скучно живут!
Мария Дмитриевна
Цель творчества самоотдача , а не шумиха , не успех.Позорно ничего не знача , быть притчей на устах у всех
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