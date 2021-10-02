Московских коммунистов оштрафовали за участие в митинге

Тверской районный суд Москвы решил оштрафовать лидера фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина и главу протестного отдела столичного горкома партии Павла Иванова по статье о нарушении правил организации и проведения митинга.
Как сообщает пресс-служба судов Москвы, Иванов получил штраф в размере 30 тысяч рублей, а Зубрилин – 20 тысяч.
О задержании Зубрилина стало известно 1 октября. Его доставили в ОВД «Тверское» вместе с Ивановым. В МВД уточнили, что Зубрилина задержали, потому что 20 сентября он участвовал в несанкционированном митинге на Пушкинской площади и призывал прийти других.
Ранее сообщалось, что по той же статье на 10 суток был арестован политолог Борис Кагарлицкий. Он заявил, что внимание стражей порядка связано с публикацией в его соцсетях анонса несанкционированной акции КПРФ 25 сентября. Арест на такой же срок получил и юрист московского отделения партии Мухамед Биджев.