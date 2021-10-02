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Московских коммунистов оштрафовали за участие в митинге

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Тверской районный суд Москвы решил оштрафовать лидера фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина и главу протестного отдела столичного горкома партии Павла Иванова по статье о нарушении правил организации и проведения митинга.

Как сообщает пресс-служба судов Москвы, Иванов получил штраф в размере 30 тысяч рублей, а Зубрилин – 20 тысяч.

О задержании Зубрилина стало известно 1 октября. Его доставили в ОВД «Тверское» вместе с Ивановым. В МВД уточнили, что Зубрилина задержали, потому что 20 сентября он участвовал в несанкционированном митинге на Пушкинской площади и призывал прийти других.

Ранее сообщалось, что по той же статье на 10 суток был арестован политолог Борис Кагарлицкий. Он заявил, что внимание стражей порядка связано с публикацией в его соцсетях анонса несанкционированной акции КПРФ 25 сентября. Арест на такой же срок получил и юрист московского отделения партии Мухамед Биджев.

Напомним, 29 сентября фракция КПРФ под руководством Зубрилина покинула заседание Мосгордумы и потребовала освободить всех задержанных после акции против результатов выборов. Также коммунисты заявили, что не признают итоги голосования.

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Комментарии (2)

СпортивнаяДевушка
Уже и депутатов винтить начали... к чему бы это?
dragvs
Когда начнут сажать и штрафовать чиновников за несогласование митингов? Это их обязанность.
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