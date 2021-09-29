МВД: КПРФ пытается придать «политический окрас» задержаниям причастных к митингам

В столичном МВД заявили, что ищут и задерживают «причастных к призывам, организации и участию» в митингах КПРФ против фальсификации выборов. В пресс-службе ведомства уточнили, что разъясняют ситуацию, поскольку 29 сентября в СМИ появились заявления партии о задержаниях.
Полиция утверждает, что уже пять дней в офисе юрслужбы московского горкома КПРФ находится «гражданин Иванов», который пытается избежать ответственности за призывы к участию в митинге. Кроме того, сообщает МВД, в здании приемной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова «находился господин Биджев», который якобы тоже пытался скрыться от наказания.
«ГУ МВД России по городу Москве расценивает публичные заявления представителей КПРФ как попытку придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции, осуществляющим мероприятия по обеспечению общественного порядка. Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности», — заявили в полиции.
Ранее в КПРФ рассказали, что юриста ее московского отделения Мухамеда Биджева арестовали на 10 суток за организацию несанкционированного митинга 20 сентября. В МВД отметили, что в его отношении действительно составили протокол по статье 20.2 КоАП РФ, но об аресте не упомянули. Полицейские не блокировали здание и внутрь не входили, добавили в ведомстве.