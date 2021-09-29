FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +10
72.51р84.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

МВД: КПРФ пытается придать «политический окрас» задержаниям причастных к митингам

В МВД подтвердили, что в Москве задерживают участников и организаторов акций КПРФ

8
Печать

В столичном МВД заявили, что ищут и задерживают «причастных к призывам, организации и участию» в митингах КПРФ против фальсификации выборов. В пресс-службе ведомства уточнили, что разъясняют ситуацию, поскольку 29 сентября в СМИ появились заявления партии о задержаниях.

Полиция утверждает, что уже пять дней в офисе юрслужбы московского горкома КПРФ находится «гражданин Иванов», который пытается избежать ответственности за призывы к участию в митинге. Кроме того, сообщает МВД, в здании приемной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова «находился господин Биджев», который якобы тоже пытался скрыться от наказания.

«ГУ МВД России по городу Москве расценивает публичные заявления представителей КПРФ как попытку придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции, осуществляющим мероприятия по обеспечению общественного порядка. Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности», — заявили в полиции.

Ранее в КПРФ рассказали, что юриста ее московского отделения Мухамеда Биджева арестовали на 10 суток за организацию несанкционированного митинга 20 сентября. В МВД отметили, что в его отношении действительно составили протокол по статье 20.2 КоАП РФ, но об аресте не упомянули. Полицейские не блокировали здание и внутрь не входили, добавили в ведомстве.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

tochilshik
конечно политический,а какой еще?беда в том что мало людей вообще выходят на митинги,боятся.не доросли мы до всяких там парижей.
Skazochny
предлагаю ст. 31 конституции РФ признать экстремистской и запретить.
Владислав М
До революции 1917 года царский режим тоже действовал по закону. Однако наши герои-прадеды свергли антинародный царский режим и оказалось, что большинство из действующих по законам приспешников царского режима оказались банальными преступниками, которые были осуждены справедливым народным судом и понесли заслуженное наказание за свои антинародные преступления.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний