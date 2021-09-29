МВД: КПРФ пытается придать «политический окрас» задержаниям причастных к митингам

В столичном МВД заявили, что ищут и задерживают «причастных к призывам, организации и участию» в митингах КПРФ против фальсификации выборов. В пресс-службе ведомства уточнили, что разъясняют ситуацию, поскольку 29 сентября в СМИ появились заявления партии о задержаниях.



Полиция утверждает, что уже пять дней в офисе юрслужбы московского горкома КПРФ находится «гражданин Иванов», который пытается избежать ответственности за призывы к участию в митинге. Кроме того, сообщает МВД, в здании приемной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова «находился господин Биджев», который якобы тоже пытался скрыться от наказания.

