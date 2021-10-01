Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Три десятка событий осеннего Петербурга: от очевидных до самых камерных.

Актуальное

Ботанический погрузит в осень

2 — 3 октября, 6+

Ботанический сад открывает второй месяц осени Фестивалем клёна. Сотрудники покажут разные виды этого растения: бывает, что клёном оказываются кустарники с нехарактерными листьями. Заодно на празднике покажут и бегонии. Они цветут в Большой пальмовой оранжерее. Каждый час в саду будут учить, как топят настоящий самовар, и поить пришедших чаем.



Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







БТК расскажет о дружбе по переписке



2 октября,19:00, 12+

В 1971 году двенадцатилетняя Сара Юнгкранц, как и тысячи детей до неё, написала письмо Астрид Линдгрен. Высказалась о Карлсоне, Эмиле из Лённеберги — знаменитых героях её книг, — и буквально потребовала, чтобы писательница помогла ей получить роль в известном в то время телешоу «В гостях у…».

«Если я попробуюсь, вы не пожалеете! /…/ Это письмо очень важное. Его пишет очень одинокая девочка Сара», — с этих слов завязалось общение Астрид и отправительницы. По переписке они дружили 20 лет, до самой смерти сказочницы, хотя вживую так и не встретились.

Спектакль «немножко СЛИШКОМ одиноко» по книге «Ваши письма я храню под матрасом» теперь поставили в Большом театре кукол. Режиссёр — Пётр Чижов. Михайловский покажет обновлённое «Лебединое озеро»

С 1 по 3 октября, 6+

Алевтина Иоффе пришла на должность музыкального руководителя Михайловского театра в начале 2021 года. Первой постановкой, выпущенной под её руководством, станет «Лебединое озеро» в хореографии Начо Дуато. Известный испанский хореограф сделал классическую историю, на его взгляд, более «эмоциональной и человечной», а действие перенёс в начало XX века. Главные партии в первые два премьерных дня исполняют Анжелина Воронцова и Никита Четвериков, в воскресенье их сменят Анастасия Соболева и Виктор Лебедев.



Фото: facebook.com/mikhailovskytheatre Поделиться Поделиться







«Невидимый театр» обрёл очертания

1 октября, 20:00, 18+

Независимое театральное объединение под руководством Семёна Серзина «Невидимый театр» наконец нашло дом, с началом пятого сезона обосновавшись в «Севкабель порту». По такому поводу зрителей ждет квартирник с вечеринкой и спектаклем по дневникам драматурга Александра Володина «Стыдно быть несчастливым». В этом году постановке исполнилось десять лет.

Малые музеи выходят в свет

С 1 по 10 октября, 6+

Смысл Форума малых музеев в том, чтобы культурные площадки, куда в обычное время возможно попасть только с группой или по определённым (часто будним) дням, на несколько недель стали доступны для всех. Акция стартует в этот уик-энд. Участников пустят, например, в древлехранилище Александро-Невской лавры, музей Оранэлы, посвящённый Стрельнинской линии трамвая, и в Музей литературных героев имени Мюнхгаузена. Вариантов, куда пойти, много. Все можно посмотреть в соцсетях. На понравившиеся прогулки стоит заранее зарегистрироваться по телефону.



Имена и герои

Роман Аствацатурова попадает на сцену

1 октября, 20:00, 18+

В пространстве «Чаплин-Холл» пятничным вечером — премьера спектакля по роману писателя, профессора СПбГУ Андрея Аствацатурова «Не кормите и не трогайте пеликанов». На сцену продолжение истории о жизни «городского невротика», преподавателя литературы, уже знакомого читателям по «Людям в голом», перенесли участники театрального объединения «КУЛь — Спектакли в Клубе».

Николай Мартон в Мариинском

2 октября, 19:00, 6+

В Концертном зале Мариинского народный артист РСФСР Николай Мартон выступит в партии чтеца на театрализованном концерте «Пер Гюнт» по одноимённой пьесе Генрика Ибсена. Партию Сольвейг, возлюбленной главного героя, исполнит Екатерина Латышева — солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра.



Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Ася Казанцева научит ценить дружбу

2 октября, 19:00, 12+

Научный журналист, нейробиолог и лауреат премии «Просветитель» Ася Казанцева в субботу прочтёт лекцию о дружбе с точки зрения эволюции и биологии в концертном зале «У Финляндского». Речь пойдет о том, почему социальное взаимодействие критически важно живым существам и может ли быть так, что заговорили наши предки «в первую очередь затем, чтобы хвалить ближнего своего».



Композитора «Мимино» вспомнят коллеги

3 октября, 19:30, 12+

На Новой сцене Александринского театра — вечер памяти Гии Канчели, композитора, написавшего музыку к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза!». Сначала зрителям покажут документальную ленту «Гия Канчели: Я не любил кларнет», снятую режиссёром Ольгой Антимони ещё при жизни маэстро. Во второй части вечера кларнетист Юлиан Милкис и пианистка Полина Осетинская исполнят самые известные композиции мастера. Гия Канчели умер в 2019 году.



Фото: предоставлено Александринским театром Поделиться Поделиться







Для всей семьи

Дубы и овощи — в Летнем саду

2 октября, 11:30, 6+

В боскете «Красный сад» в Летнем саду устраивают праздник сбора урожая: во времена Петра I именно в этой части парка выращивали овощи для хозяйства. О разных культурах и травах в Летнем заботятся и теперь. В 12:30 у Чайного домика высадят жёлуди — это прямые потомки дуба, посаженного императором в 1708 году.

Экскурсии музеев

До 3 октября, 6+

В городе продолжается историко-культурный фестиваль «День Дома», участники которого, музеи и библиотеки, подготовили краеведческие и исторические программы в своих районах. Экскурсии по своей экспозиции проведёт музей истории Политеха, а сотрудники музея-квартиры Блока покажут Коломну на пешеходных прогулках. Полное расписание активностей выложено в группе «ВКонтакте».



Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Музыка — в Этнографическом

2 октября, 0+

Музыкальные инструменты разных народов — значительная часть коллекции Российского этнографического музея. В каждой части России издревле играли на чём-то своём: были и барабаны, и похожие на дудочки жалейки, и варганы, издающие характерный дребезжащий звук. На этих выходных в музее устраивают День музыки с интерактивными экскурсиями. Экскурсовод из Музея музыки Шереметевского дворца проведёт по залам и научит правильно держать инструменты в руках и даже играть на них.

В музеях и галереях

Фантазии заполонили Arts Square Gallery

С 1 до 27 октября, 16+

Arts Square Gallery представляет «Фантазии в стиле Гофмана». В залах объединили все жанры и виды искусства: живопись, графику, скульптуру, современные арт-объекты. Позволили участникам реализовать любые фантазии. В результате изображения слонов с ушами-бабочками соседствуют с мрачными полотнами о потусторонних мирах.



Музей Гумилёва — в обновлённом виде

1 октября, 6+

Сын Ахматовой и Николая Гумилёва — Лев Гумилёв получил квартиру в бывшем доходном доме на Коломенской улице в 1989 году. После смерти ученого обстановку бережно сохранила его вдова, и появилась возможность открыть там музей, что и было сделано в 2002 году. Теперь в день рождения Льва Николаевича на площадке открывается обновлённая экспозиция: пришедшие узнают о жизни владельца, его экспедициях и заключениях, постоянных посетителях и соседях.



«Вирусы Сальери» посмеются над модой

Со 2 октября до 1 ноября, 6+

Пространство ArtBox на Каменноостровском проспекте открывается выставкой бывшего врача, а ныне художника Валерия Гриковского «Вирусы Сальери». Автор обыгрывает повальное увлечение NFT-искусством и предлагает «аналоговую» версию «цифрового»: из бумаги и картонных карточек он собрал «Музей чепухи», а картины нарисовал на чертёжной сетке — так, чтобы работы переливались сотнями ячеек-«пикселей» и от этого приобретали объём.



Фото: Предоставлено организаторам Поделиться Поделиться







Коррида «оживёт» на «Ленфильме»

С 3 октября до 2 ноября, 16+

В первом павильоне «Ленфильма» проводят выставку «Быть тореро», посвященную одному из главных испанских тореадоров современности Пепину Лириа. Изнанку корриды и жизнь одного из её участников отснял фотограф Виктор Христенко. С Лириа он дружит много лет, а потому знает, что тореадоры на арене невозмутимы только внешне.

Иллюстрации к книгам — в «Свином рыле»

До 17 октября, 0+

«Бенефис» петербургского мастера офорта Михаила Гавричкова проходит в галерее «Свиное рыло». На экспозиции показывают его иллюстрации к древнегреческим мифам, книгам Эдгара По, Артура Конана Дойла, Александра Пушкина, Фёдора Достоевского. Автор картин в творческих кругах известен дотошной проработкой мельчайших деталей.



Узнать и увидеть новое

Переводчик ударится в мистику

1 октября, 19:00, 12+

Метод чтения Ильи Франка, по которому на одной странице чередуются отрывки текста на родном и изучаемом языке, может быть знаком многим из тех, кто начинал читать в оригинале. В этот уик-энд филолог и переводчик выступает в отделе литературы на иностранных языках в Маяковке. Правда, возьмётся за тему не по методике, а по литературе. Расскажет о теме колдовства в произведениях XIX и XX века. Присоединиться к встрече можно, в том числе, онлайн.

«Флигель» становится экоцентром

3 октября, 11:00, 12+

Экологически-урбанистические активности развернутся в пространстве «Флигель» на мероприятии «Литейный local fest». До вечера горожане планируют обсуждать организацию точек досуга в мегаполисе с опорой на опыт Финляндии. Подготовлены лекции о проблемах раздельного сбора отходов и экологичного подхода к моде, а ещё обсуждения работы в региональных школах. Подробности — на сайте.



«Театр Земли» показывает трансформации

3 октября, 19:00, 21:00, 18+

Актёры пластического «Театра Земли» открывают сезон двумя премьерами. Танцевальную «Дорогу в Варнаси» поставил Виталий Ким: путь персонажей его истории лежит в город, столь же древний, как Вавилон или Фивы. По пути героев ждут преображения. Во второй новинке — «Форма человека» — артисты исследуют образование народностей, традиций и социальных ролей. Играют на сцене театра ЦЕХъ.

Послушать музыку

Манижа всё же споёт в Петербурге

1 октября, 20:00, 12+

Концерт Манижи первоначально должен был пройти в «Морзе», но в последний момент был перенесён на «Тинькофф Арену». Представительница России на «Евровидении» в конце сентября выпустила мини-альбом совместно с композитором, пианистом Кириллом Рихтером. Но, конечно, в петербургскую программу войдут и старые хиты. На площадку стоит прийти немного заранее: входы будут открыты с разных сторон, выбирать нужный придётся в зависимости от типа билетов.



В Александринке — классика джаза

1 октября, 19:30, 21:30, 16+

На Новой сцене Александринского театра в пятницу пройдёт последний концерт фестиваля современной джазовой музыки Rainy hot culture days. Контрабасист Григорий Воскобойник, пианист Евгений Пономарёв, саксофонисты Андрей Половко, Николай Ордановский, Андрей Красильников, тромбонист Вячеслав Лисаченко и барабанщик Артём Теклюк посвятят вечер американскому композитору Чарльзу Мингусу. Тот не относил себя ни к одному из направлений и виртуозно смешивал христианскую духовную музыку с элементами фри-джаза. С наследием мастера коллектив работает давно: в 2013 году с личного разрешения вдовы Мингуса музыканты даже выпустили пластинку с его композициями на лейбле NewFolder.

«Психея» устраивает праздник

2 октября, 10:00, 18+

Рокеры «Психея» отмечают 25-летие и в честь этого выступают с большим концертом в клубе «Ласточка». Представят новый альбом — «Видение».



«Пёрышко» оценят в «Ящике»

3 октября, 19:00, 18+

В клубе «Ящик» в воскресенье пройдёт концерт Зои Ященко и группы «Белая Гвардия». Публике московские музыканты знакомы с 1993 года. В Петербург привозят программу «Пёрышко». В тексте одноимённой песни коллектива говорится о поэтическом слове и его всемогуществе.

В «Авроре» выступят Markscheider Kunst

3 октября, 20:00, 16+

Петербуржцы Markscheider Kunst («Маркшайдер Кунст») в воскресенье выйдут на сцену «Авроры», чтобы открыть музыкальный сезон. Смесь латино, ямайских и этнических мотивов гарантирует возвращение в лето хотя бы на пару часов.



Фото: youtube.com/Lexa Che Поделиться Поделиться







На экранах

Победитель Канн возьмёт провокацией

С 30 сентября, 18+

В кинотеатрах вышел «Титан» Жюлии Дюкурно — обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля этого года. Режиссёр — вторая женщина в истории смотра, которая получила высшую награду на нём. Работа француженки — боди-хоррор о девушке, которая влюблена в автомобили и беременеет от машины. Возможно, эта лента открыла новую страницу истории кино.



Фото: youtube.com/Rainbow Movie Поделиться Поделиться







Новый «Веном» — уже в кино

С 30 сентября, 16+

До проката добралась вторая часть «Венома»: главный герой в исполнении Тома Харди окончательно подружился с инопланетной сущностью внутри своего тела. Теперь симбионт даже готовит ему яичницу. Идиллии приходит конец, когда в городе появляется новый злодей со своим собственным и очень сильным «веномом». Роль антагониста досталась актёру Вуди Харрельсону. Режиссёром новой ленты выступил Энди Серкис, который прекрасно знает, как работать с графикой и показывать раздвоение личности: в своё время именно Серкис сыграл Горлума во «Властелине колец».



Автор: youtube.com/ <a href="https://www.youtube.com/channel/UCKgFtx79Z1R61PQSB_XDUfA" target="_blank" class="io-leave-page _">SonyPicturesRU</a>