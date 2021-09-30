Начо Дуато обновил «Лебединое озеро» для Михайловского театра до XX века

Испанский хореограф Начо Дуато, художественный руководитель балета Михайловского театра, поставил «Лебединое озеро» со счастливым финалом. Премьерные спектакли в театре пройдут с 1 по 3 октября, следующая партия спектаклей запланирована на ноябрь. 6+

«Я хочу сделать более современную историю — очень эмоциональную и человеческую, — предупредил зрителей хореограф. — Действие мы переносим в начало ХХ века, в так называемую «прекрасную эпоху», когда европейская аристократия, уставшая от романтики средневековых замков, искала другую эстетику и металась в поисках сильных чувств».

Дуато экспериментировал не только с эстетикой и хореографией (в постановке использованы классические фрагменты Иванова — Петипа, но финал — полностью новый), но и с сюжетом.



«Я почти уверен, что заключительная сцена удивит зрителя. Не буду ее раскрывать, но если меня спросят, счастливый ли будет финал, я скажу так: на мой взгляд, да».



Интересно, что в костюмах (художник Ангелина Атлагич), считают в Михайловском, внимательный зритель увидит двойной отсыл: к парижской моде 1900-х, на которую, в свою очередь, оказали влияние «Русские сезоны» Дягилева, а именно — творчество художников Леона Бакста и Александра Бенуа.



Главные партии исполняют Анжелина Воронцова, Никита Четвериков, Иван Зайцев, Анастасия Соболева и Виктор Лебедев.



Начало спектаклей в 19:00.



Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

