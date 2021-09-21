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В Александринском театре пройдет вечер памяти композитора Гии Канчели

3 октября на Новой сцене Александринского театра — «Тишина между нот», вечер памяти Гии Канчели, композитора фильмов «Мимино» и «Кин-дза-дза!».

Фото: предоставлено Александринским театром
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Первое отделение откроется российской премьерой документального фильма «Гия Канчели: Я не любил кларнет». Его сняла режиссер Ольга Антимони при жизни маэстро. В кинокартину вошли беседы с композитором о судьбе и творчестве, история его семьи, байки из артистической жизни.

Во втором отделении вечера друзья и коллеги композитора — пианистка Полина Осетинская и кларнетист Юлиан Милкис — исполнят программу «Миниатюры для кларнета и фортепиано — музыка театра и кино». Зрители услышат лучшие произведения Канчели, написанные к театральным постановкам и знаменитым фильмам.

Композитор Гия Канчели (1935–2019) известен широкой публике по работам для кино и театра. Его музыка звучит в фильмах Георгия Данелии «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза!», в музыкальном спектакле «Ханума» Георгия Товстоногова и в спектаклях Роберта Стуруа.

12+

Мария Лащева

Фото: предоставлено Александринским театром

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