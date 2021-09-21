В Александринском театре пройдет вечер памяти композитора Гии Канчели

3 октября на Новой сцене Александринского театра — «Тишина между нот», вечер памяти Гии Канчели, композитора фильмов «Мимино» и «Кин-дза-дза!».

Первое отделение откроется российской премьерой документального фильма «Гия Канчели: Я не любил кларнет». Его сняла режиссер Ольга Антимони при жизни маэстро. В кинокартину вошли беседы с композитором о судьбе и творчестве, история его семьи, байки из артистической жизни.



Во втором отделении вечера друзья и коллеги композитора — пианистка Полина Осетинская и кларнетист Юлиан Милкис — исполнят программу «Миниатюры для кларнета и фортепиано — музыка театра и кино». Зрители услышат лучшие произведения Канчели, написанные к театральным постановкам и знаменитым фильмам.

