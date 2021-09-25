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В прокат выходит «Веном-2» с Томом Харди и Вуди Харрельсоном

С 30 сентября в прокате — «Веном-2», продолжение не самого успешного, но весьма симпатичного кинокомикса с Томом Харди в главной роли. Самый харизматичный злодей современного кино снова играет журналиста из Сан-Франциско Эдди Брока, который случайно стал мутантом и обрел вторую личность — кровожадного монстра Венома. Кроме Харди, в фильме снимется еще один патентованный негодяй-харизматик, Вуди Харрельсон, которому досталась роль антагониста главного героя.

Фото: sonypictures.com/
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Но самое примечательное в фильме — фигура режиссера. В этом качестве — в третий раз в жизни — выступает Энди Серкис, великий британский актер-трикстер, мастер перевоплощения, сыгравший в свое время и Голлума во «Властелине колец», и главного героя в «Планете обезьян». Уже после его дебюта, драмы «Дыши ради нас», стало ясно, что он умеет не только сам легко превращаться на экране в кого угодно, но и наделен редким даром заражать актерским азартом коллег. Так что в этом смысле от второго «Венома» стоит ожидать многого: Серкис может даже табуретку заставить играть на последнем дыхании, и так, что глаз будет не оторвать.

16+

Иван Чувиляев

Фото: sonypictures.com/

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