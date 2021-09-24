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Манижа выпустила мини-альбом с Кириллом Рихтером, где перепела Пугачеву

Певица Manizha, на днях выступившая в Сочи на открытии фестиваля «Кинотавр», выпустила новый альбом Russian Woman Show. Информацию об этом она опубликовала в своем инстаграме 24 сентября.

Новый мини-альбом состоит из пяти композиций, среди которых — живое исполнение песни Russian Woman, с которой артистка выступала на «Евровидении», а также уже хорошо известная поклонникам певицы «Держи меня Земля» — но в тандеме с пианистом Кириллом Рихтером. Он же поучаствовал в записи трека «Самолеты»: это песня Аллы Пугачевой (она автор текста и музыки), выходившая на ее альбоме 1984 года «Пришла и говорю».

Кирилл Рихтер (1989) — российский пианист и композитор, которого относят к направлению неоклассики и минимализма в музыке. Автор официальной темы к трансляциям чемпионата мира по Футболу FIFA 2018 и саундтрека к фильму Ивана Твердовского «Подбросы», блокбастеру «Черновик» по Сергею Лукьяненко и ролика Apple про путешествие по Эрмитажу.

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