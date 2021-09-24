Манижа выпустила мини-альбом с Кириллом Рихтером, где перепела Пугачеву

Певица Manizha, на днях выступившая в Сочи на открытии фестиваля «Кинотавр», выпустила новый альбом Russian Woman Show. Информацию об этом она опубликовала в своем инстаграме 24 сентября.

Новый мини-альбом состоит из пяти композиций, среди которых — живое исполнение песни Russian Woman, с которой артистка выступала на «Евровидении», а также уже хорошо известная поклонникам певицы «Держи меня Земля» — но в тандеме с пианистом Кириллом Рихтером. Он же поучаствовал в записи трека «Самолеты»: это песня Аллы Пугачевой (она автор текста и музыки), выходившая на ее альбоме 1984 года «Пришла и говорю».