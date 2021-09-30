Железнодорожные мосты у станции Сортировочная во Фрунзенском районе Петербурга продолжают собирать грузовики и за себя, и за закрытый «мост глупости». Сегодня у них излюбленная жертва — «ГАЗель».
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Александр, днем 30 сентября под мостами на Южном шоссе не поместилась грузовая «ГАЗель» компании по перевозке грузов. Слишком высокому автомобилю практически сплющило кузов.
Знаменитый петербургский «мост глупости» на Софийской улице с 13 марта 2021 года закрыт на ремонт, но из новостей он не исчез даже после этого. В апреле один из водителей умудрился застрять там, даже несмотря на перекрытый проезд, а в июне петербургский суд рассмотрел дело о разбитом под ним грузовике. Но и в отсутствие главного «охотника на "ГАЗели"» водители находят, обо что разломать кузова. Больше всего улова собирают как раз Сортировочные мосты, но мост на Дальневосточном и балка в Кудрово возможностей тоже не упускают.