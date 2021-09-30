Железнодорожные мосты у станции Сортировочная во Фрунзенском районе Петербурга продолжают собирать грузовики и за себя, и за закрытый «мост глупости». Сегодня у них излюбленная жертва — «ГАЗель».



Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Александр, днем 30 сентября под мостами на Южном шоссе не поместилась грузовая «ГАЗель» компании по перевозке грузов. Слишком высокому автомобилю практически сплющило кузов.