«Продолжает собирать души фургонов». В Кудрово «ГАЗель» не прошла ограничитель

Фургон развалился на части на одной из дорог в Кудрово. Водитель проигнорировал ограничитель высоты.
Фото с места аварии выкладывают в соцсетях очевидцы. Отмечается, что подобное у этого ограничителя происходит не впервые, за что он и получил сравнение с петербургским «мостом глупости». «Продолжает собирать души фургонов», — шутят пользователи.
В ответ на шутливые комментарии одна из пользовательниц отметила, что она из Кудрово и «им тут не смешно». Город регулярно стоит в пробках. На данный момент все выезды из города в сторону Петербурга «багровеют» на картах «Яндекса».