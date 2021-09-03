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«Продолжает собирать души фургонов». В Кудрово «ГАЗель» не прошла ограничитель

«ГАЗель» врезалась в ограничитель высоты на дороге в Кудрово

Фургон развалился на части на одной из дорог в Кудрово. Водитель проигнорировал ограничитель высоты.

Фото с места аварии выкладывают в соцсетях очевидцы. Отмечается, что подобное у этого ограничителя происходит не впервые, за что он и получил сравнение с петербургским «мостом глупости». «Продолжает собирать души фургонов», — шутят пользователи.

В ответ на шутливые комментарии одна из пользовательниц отметила, что она из Кудрово и «им тут не смешно». Город регулярно стоит в пробках. На данный момент все выезды из города в сторону Петербурга «багровеют» на картах «Яндекса».

© Фонтанка.Ру

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