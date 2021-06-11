Пока главный «мост глупости» Петербурга закрыт на ремонт, в Невском районе проснулся еще один его собрат. Он ловит жертв не так часто, как сортировочные мосты, зато специализируется на крупногабарите.



Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Владимир, утром 11 июня под мостом на Железнодорожном проспекте не прошла фура, следовавшая от Зольной улицы к Гранитной. В комментариях отмечают: возьми водитель левее — и вполне бы прошел. Мост арочной конструкции, и в правом ряду существенно ниже, так что фура застряла.