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Мост на Дальневосточном присоединился к делу закрытого «моста глупости». Улов у него покрупнее

Фура застряла под мостом на Дальневосточном проспекте в Петербурге

Пока главный «мост глупости» Петербурга закрыт на ремонт, в Невском районе проснулся еще один его собрат. Он ловит жертв не так часто, как сортировочные мосты, зато специализируется на крупногабарите.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Владимир, утром 11 июня под мостом на Железнодорожном проспекте не прошла фура, следовавшая от Зольной улицы к Гранитной. В комментариях отмечают: возьми водитель левее — и вполне бы прошел. Мост арочной конструкции, и в правом ряду существенно ниже, так что фура застряла.

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В предыдущий раз мост на Дальневосточном светился в новостях с застрявшим грузовиком больше года назад — в январе 2020-го. У мостов на Южном шоссе улов бывает гораздо чаще: очередная «ГАЗель» застряла там с неделю назад.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Напомним, что знаменитый сотнями застрявших машин «мост глупости» на Софийской улице с 13 марта этого года закрыли на ремонт. Хотя в апреле одному из водителей удалось застрять там, даже несмотря на перекрытый проезд.

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