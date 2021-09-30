Андрей Молчанов увеличил свою долю в ЛСР до 64%

Глава группы ЛСР Андрей Молчанов увеличил свою долю в компании с 61% до 64%. Это следует из корпоративных документов ПАО.



Ранее Молчанову принадлежало 50,3% акций напрямую и 10,6% косвенно. С 28 сентября напрямую ему принадлежит 53,1% компании, косвенно — 11,2%.



Как пояснили в компании, Молчанов увеличил косвенный контроль над компанией не вследствие прямой покупки им акции, а опосредованно — после процедуры обратного выкупа группой ЛСР своих акций с рынка, о котором было объявлено 28 сентября. Он увеличивает свою долю в строительной компании второй раз за месяц. В начале сентября доля акции, которыми он распоряжается косвенно, выросла с 9,45% до 10,6%.

