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Андрей Молчанов увеличил свою долю в ЛСР до 64%

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Глава группы ЛСР Андрей Молчанов увеличил свою долю в компании с 61% до 64%. Это следует из корпоративных документов ПАО.

Ранее Молчанову принадлежало 50,3% акций напрямую и 10,6% косвенно. С 28 сентября напрямую ему принадлежит 53,1% компании, косвенно — 11,2%.

Как пояснили в компании, Молчанов увеличил косвенный контроль над компанией не вследствие прямой покупки им акции, а опосредованно — после процедуры обратного выкупа группой ЛСР своих акций с рынка, о котором было объявлено 28 сентября. Он увеличивает свою долю в строительной компании второй раз за месяц. В начале сентября доля акции, которыми он распоряжается косвенно, выросла с 9,45% до 10,6%.

ЛСР — один из крупнейших застройщиков Петербурга. Он занимает второе место в России по объему текущего строительства. Выручка группы в 2020 году по МСФО составила 118 млрд рублей, чистая прибыль — 15 млрд. Согласно данным СПАРК, ПАО «Группа ЛСР» выплатило в 2020 году дивидендов более чем на 5,1 млрд рублей.

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Комментарии (1)

Skazochny
сидеть он должен,а не доли увеличивать
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