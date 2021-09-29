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Россия призвала ЮНЕСКО отреагировать на «цензуру» в YouTube после удаления немецких каналов RT

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Постпредство России при ЮНЕСКО считает удаление немецких каналов RT с YouTube попыткой ограничить доступ к информации. Организацию призывают отреагировать на «цензуру».

«Призываем ЮНЕСКО немедленно отреагировать на вопиющее проявление цензуры и подавление свободы выражения мнений в связи с удалением аккаунтов RT DE и Der Fehlende Part», — говорится в сообщении миссии в Twitter.

В постпредстве «решительно осуждают информагрессию» YouTube и намерены поставить вопрос об этой ситуации на заседании исполсовета ЮНЕСКО 6 — 20 октября.

«Цель тех, кто стоит за демаршем YouTube, очевидна — ограничить доступ к информации. Считаем, что немецкоязычная аудитория имеет #ПравоЗнать», — отметили в миссии.

28 сентября стало известно, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян назвала это «медийной войной». В российском МИДе с ней согласны и считают, что нужно принять ответные меры.

В Google заявили, что каналы удалили из-за нарушения правил о распространении дезинформации о коронавирусе. Роскомнадзор призвал компанию снять с RT ограничения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в действиях YouTube в отношении телеканала Russia Today есть признаки цензуры и нарушения законов России. Он уверен, что терпимость властей к таким нарушениям должна быть нулевой.

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Комментарии (7)

mynine
Когда с жуликами по правилам поступают, у них истерика начинается - привыкли жульничать.

Ведь их несколько раз предупреждали о фейковом контенте на канале и в конце-концов заблокировали. На время. Но те решили что хитрее всех и перевели трансляцию на другой канал, а такие вещи прописаны в пользовательском соглашении как вечный бан.

Пусть идут в суд. Немецкий. И доказывают там что заблокировали незаконно.
tsodd
Если дезинформация про ковид действительно была-правильно удалили, какая еще цензура? В России, по-моему, тоже уголовная ответственность за дезу во время эпидемии
kоt-obormot
Пусть безумная идея
Вы не рубайте сгоряча
Вызывайте нас скорее
Через гада главврача!
С уваженьем... Дата. Подпись
Отвечайте нам, а то
Если вы не отзовётесь
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