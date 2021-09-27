Половой орган — степлером к дереву. Командира роты ГРУ и его зама обвинили в сексуальном насилии над подчиненными

Командира роты ГРУ и его заместителя заподозрили в сексуальном насилии и превышении полномочий. По версии следствия, они насиловали подчиненных черенками от швабры и снимали происходящее на мобильный.



Как сообщил 27 сентября Telegram-канал Baza, о нарушениях стало известно во время прокурорской проверки. По предварительным данным, на счету командира 78-й отдельной роты майора Олега Панова и его заместителя, капитана Александра Ерушевича несколько эпизодов насилия. В каком регионе это происходило, в сообщении не уточняется.

